NEW YORK | Rien ne va plus pour Stefanos Tsitsipas. La jeune vedette montante s’est inclinée pour un quatrième match de suite, mardi, cette fois au premier tour des Internationaux des États-Unis contre Andrey Rublev. Et il ne s’en cache pas, le réservoir commence à être vide.

Défait en quatre manches de 6-4, 6-7, 7-6 et 7-5, le Grec de 21 ans n’a pas gagné depuis sa défaite en demi-finale contre Nick Kyrgios, à Washington il y a un mois.

Mardi, il ne s’est pas défilé après ce revers, lors de son point de presse d’après-match.

« J’ai l’impression de faire toujours la même chose, encore et encore, et mon cerveau ne peut plus en prendre. J’ai le sentiment d’avoir la même routine sur le terrain, la même exécution, les mêmes stratégies. Mais ma tête n’est pas là, je ne me sens pas inspiré. J’arrive sur le terrain et je n’ai pas l’impression d’avoir une motivation », a-t-il lancé.

Après sa défaite face à Kyrgios, Tsitsipas s’était incliné au premier tour à la Coupe Rogers à Montréal, puis à Cincinnati la semaine suivante.

SUCCÈS RAPIDE

C’est cliché, mais la plupart des sportifs le disent : il est difficile d’atteindre le sommet, mais encore plus difficile d’y rester.

À 21 ans, Tsitsipas a déjà flirté avec le top 5 mondial en mai dernier lorsqu’il a atteint le cinquième échelon. Depuis ce temps, les choses vont moins bien.

« Je me souviens d’avoir atteint le cinquième rang et j’étais vraiment excité de voir ce chiffre à côté de mon nom. Ensuite, j’ai réalisé que pour y rester, je devais être très, très constant dans les matchs de demi-finales et les finales, et que je devais gagner des tournois. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m’a joué dans la tête un peu », a ajouté celui qui a piqué une sainte colère contre l’arbitre qui lui a donné un avertissement, prétextant que son équipe lui parlait trop durant le match.

Pour atteindre le cinquième rang mondial, Tsitsipas avait joué du tennis inspiré : une victoire à Estoril au Portugal au début mai, une défaite en finale à Madrid la semaine suivante et une autre en demi-finale à Rome contre Rafael Nadal, après avoir vaincu Roger Federer lors de la ronde des quarts.

ROLAND-GARROS

Puis, est arrivé le tournoi de Roland-Garros au cours duquel il a vécu une défaite crève-cœur en ronde des 16 face à Stanislas Wawrinka, lors d’un véritable marathon qui s’était échelonné sur plus de cinq heures.

C’est après cela que les choses ont commencé à dégringoler.

« J’ai eu de la difficulté à m’en remettre. Je l’ai toujours en arrière-pensée, je ressens toujours la douleur de cette défaite. J’essaie de l’effacer de ma mémoire et de passer à autre chose parce qu’il y a d’autres joueurs qui ont vécu des situations semblables, et ç’a eu un effet sur leur carrière. Je ne veux pas que ça m’arrive. Je veux être fort mentalement et je veux continuer de m’améliorer. Je ne peux pas laisser des choses comme ça me déranger. »