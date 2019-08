Miranne Brûlé a accouché et dévoile une photo du bébé

Les félicitations sont de mise pour Mirianne Brûlé et son conjoint, récemment devenus parents!



La comédienne en a fait l’annonce mardi matin sur son compte Instagram, en publiant une photo de la petite famille prise lors de l’accouchement, samedi dernier, le 24 août.



«Il y aura toujours un avant et un après le 24 août 2019 à 17h55», a inscrit la fière maman de Camila.



Incapable d’attendre plus longtemps, Mirianne a publié une photo «un peu floue» de sa naissance.



«J’aurais pu vous montrer une belle photo de mon bébé parfait (ça viendra sûrement, hihi), mais ça, c’est la vraie première photo sans filtre, un peu floue, de sa naissance», a-t-elle souligné.



Mirianne a donné quelques détails sur l’accouchement, en mentionnant que Camila, qui fait 46 centimètres et qui pèse 3,09 kilos, est arrivée «vite».



«Huit heures de travail, j’ai poussé cinq fois (vive la péridurale, j’aurais pas pu sans, ouf! que ça fait mal)», a-t-elle confié.



Mère et fille se portent bien, et la comédienne en a profité pour remercier ses fans pour leurs bons mots.



En juillet, Mirianne avait dévoilé qu’elle savait, dès qu’elle a appris qu’elle était enceinte, que sa fille s’appellerait Camila.



«Ma fille va s’appeler Camila. Dès que je suis tombée enceinte, on était convaincus que c’était une petite fille. On voulait un nom qui sonnait bien en espagnol, français et anglais. C’est mon amoureux qui a trouvé le nom et j’ai tout de suite adoré. Voilà, depuis le début de ma grossesse, c’est Camila.»



On souhaite beaucoup de bonheur à la petite famille!