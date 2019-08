Mort d’une fillette à Granby: la belle-mère accusée de meurtre change d’avocat

La belle-mère de 36 ans accusée du meurtre non prémédité de la fillette de sept ans de Granby a trouvé un nouvel avocat pour la défendre.

C'est qu'elle a annoncé à la Cour du Québec mardi matin au palais de justice de Granby.

Elle doit revenir en cour à une date ultérieure pour la suite des procédures.

La femme demeure toutefois détenue. Elle est aussi accusée de séquestration et voies de fait graves concernant la mort de la fillette de 7 ans, qui aurait été victime de maltraitance et qui a été découverte ligotée et inanimée le 29 avril dernier à l'intérieur de la résidence familiale de Granby.

Son conjoint, père de l'enfant, doit revenir devant la Cour Supérieure pour une demande de révision de cautionnement.

L'homme de 30 ans est accusé de négligence criminelle causant la mort, de séquestration, d'abandon d'enfant et d'avoir omis de lui fournir les choses essentielles à la vie.

Le 10 juin, l'accusé s'était vu refuser une première fois sa remise en liberté par le juge Serge Champoux de la Cour du Québec.