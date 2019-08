Pour éviter la circulation, il se rend au travail en jet-ski

Un jeune Américain a trouvé un moyen de transport assez original pour se rendre à son bureau, rapporte le New York Post. Plutôt que d’être bloqué dans la circulation et de courir après les bus et les métros bondés, il prend son jet-ski.

Difficile de rêver d’une manière plus cool d’aller à la job.

David Pike vit à Jersey City et travaille à Brooklyn. Habituellement, l’itinéraire dure 90 minutes en transports en commun.

Afin d’éviter cela, le salarié américain est allé sur eBay et s’est commandé un jet-ski SeaDoo qu’il laisse dans un stationnement à kayaks proche de son bureau.

Pour lui, le trajet prend 15 minutes.

Malgré la future baisse de température, David pense continuer à utiliser son véhicule marin encore quelques mois. «J’ai une combinaison de plongée, donc je prévois de continuer jusqu’en novembre», a-t-il déclaré à la chaine ABC.

Le jet-ski est un autre moyen de transport insolite pour se rendre au bureau à ajouter dans notre liste.