Taha Baadi éliminé en deuxième ronde

Le parcours du Québécois Taha Baadi aux Internationaux de tennis junior de Repentigny a pris fin au deuxième tour mardi quand il s’est incliné en deux manches de 6-2 et 6-3 devant l’Italien Francesco Maestrelli.

Le Lavallois de 18 ans était le Canadien le mieux classé à Repentigny, lui qui était la neuvième tête de série.

Maestrelli croisera le fer avec le Hongrois Peter Makk en troisième ronde.

Plus tôt dans la journée, le favori chez les garçons, le Français Harold Mayot, a rendu les armes. Il a été battu par l’Américain Alexander Bernard en deux sets de 7-6 (5) et 6-2.

Baadi était le seul Canadien en action en simple dans le tableau masculin, mardi.

Chez les filles, les favorites locales Marina Stakusic, Rachel Hanford et Jada Bui se sont toutes qualifiées pour la ronde suivante.

Stakusic a causé la surprise en défaisant la cinquième tête de série, la Lettone Kamilla Bartone, en trois manches de 3-6, 6-4 et 6-1.

Hanford a quant à elle défait sa compatriote, la Québécoise Mathilde Langevin, en deux sets identiques de 6-1.

Enfin, Bui a obtenu son billet pour le troisième tour grâce au forfait de la Hongkongaise Hong Yi Cody Wong, 12e tête de série. Bui menait 6-4 et 2-0 dans la partie.

La Canadienne Annabelle Xu s’est quant à elle inclinée 6-3, 6-7 (5) et 6-4 devant l’Australienne Annerly Poulos, 16e favorite. Xu a aussi perdu son match de double contre la Chinoise Zhuoxuan Bai et la Française Elsa Jacquemot 6-2, 5-7 et 10-8. Elle faisait équipe avec Stakusic.

Kayla Cross et sa coéquipière américaine Isabelle Kouzmanov ont profité de l’abandon des septièmes têtes de série, Poulos et Wong.