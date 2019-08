Un autre rappel de viande au Super C de Shawinigan

SHAWINIGAN | Pour une deuxième fois en moins d’un an, le Super C de Shawinigan rappelle de la viande hachée en raison de la présence possible de morceaux de métal.

Les produits visés sont le veau de grain haché, le bœuf haché extra maigre, le bœuf haché mi-maigre et le bœuf haché maigre vendus en formats variables. Les lots visés ont été vendus jusqu’au 27 août 2019.

«Ils étaient vendus réfrigérés, a affirmé le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) dans un communiqué publié mardi. L'étiquette des produits comportait, outre sa dénomination propre, la date d'emballage et la mention "Super C Shawinigan Royal".»

Toute personne ayant acheté l’un de ces paquets de viande hachée ne doit pas le consommer et le rapporter au magasin.

Le MAPAQ souligne qu’«une plainte associée à la consommation de ces aliments» lui a été signalée.

En décembre 2018, le même commerce avait procédé à un rappel similaire. La chaîne Métro, qui possède la bannière Super C, expliquait alors que c'est un hachoir utilisé au service de la boucherie qui était en cause.