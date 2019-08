Une offre d’achat pour le golf Les Boisés de Joly

Le golf traîne actuellement une dette de 1,75 million $ envers une quarantaine d’entreprises et organisations. Il doit, entre autres, 1,1 million $ à Promutuel Capital, 404 218 $ à Hamel Construction et 84 312 $ à Investissement Québec.

« Avec notre offre, la coopérative ne serait plus propriétaire. On croit au golf. On espère également obtenir de la Caisse une marge de crédit se situant entre 150 000 $ et 200 000 $ », note M. Lachance.