[VIDÉO] Un grimpeur escalade les ponts de Québec et de l’Île-d’Orléans

« Pour le pont de Québec, c’est juste une petite barrière anti-suicide à traverser et, sur le pont de l’Île, c’est encore plus facile. Je me suis juste étiré pour monter et c’était parti », a indiqué le grimpeur, contacté par Le Journal.

Sur ses comptes YouTube et Instagram, il a aussi publié des vidéos où on le voit notamment escalader le toit de l’église Saint-Roch et une grue sur un chantier de construction de Beauport. La plupart du temps, le jeune homme s’exécute à l’abri des regards, soit la nuit ou à l’aube, cagoulé et vêtu de noir.