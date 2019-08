ROYER, Hébert



Au CHSLD de Saint-Anselme, le 18 août 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Hébert Royer, fils de feu Pierre Royer et de feu Hannah O'Farrell. Il demeurait à Saint-Malachie, Bellechasse. La famille recevra les condoléances auà compter de midi.et de là, au cimetière Onésime-Brousseau situé sur la rue du Repos. Il était le frère de : feu Evelyne (Nick Ballas), feu Gérard (feu Myriam Rose Cahill, feu Lady Ann Bilodeau), Thérèse (Philippe Nadeau), Ernest (Louise Phaneuf), Robert (Francine Gilbert), Hélène (Martin Wright) et feu Marthe (Bob Ellison). Il laisse dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD de Saint-Anselme pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus-en-Bellechasse (Communauté Saint-Malachie) 1157, rue Principale Saint-Malachie (Québec) G0R 3N0. La direction des funérailles a été confiée à la