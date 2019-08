MORIN, Denis



À la Maison Catherine de Longpré de Saint-Georges de Beauce, le 25 août 2019, à l'âge de 47 ans, est décédé monsieur Denis Morin, demeurant à St-Gédéon de Beauce. Originaire de L'Islet, il était le fils de madame Francine Jean et de monsieur Jean-Guy Morin. Outre ses parents, il laisse dans le deuil, ses fils : William et Edward ainsi que leur mère Annie Beaulieu; son frère et ses sœurs : Claude, Caroline (Pierre Paquet) et Diane (Sylvain Raymond); ses neveux et nièces: Vincent et Jérémie Paquet; Emmy, Léandra et Elyane Raymond ainsi que Samuel Raymond. Sont aussi affectés par son départ, ses oncles et tantes, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel du département d'oncologie de l'Hôpital de St-Georges de Beauce, ainsi qu'à toutes les personnes qui lui ont apporté, soins, respect et attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Beauce-Etchemin, pour l'Hôpital de Saint-Georges, 1515, 17e Rue, Saint-Georges, QC G5Y 4T8 www.fondationsantebe.com. Il sera aussi possible de le faire au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairevendredi à compter de 13h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial.