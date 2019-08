CHAMBERLAND, Rollande



Au Jardins du Haut-St-Laurent, le 24 août 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Rollande Chamberland, fille de feu monsieur Adem Chamberland et de feu dame Omérine Noël. Elle est née à Armagh Comté de Bellechasse et demeurait à Ste-Foy.La famille recevra les condoléances une demi-heure avant la cérémonie soit à 11 heures. Elle était la sœur de : feu Rita (feu Robert Roy, feu Paul-Émile Marcoux), feu Roméo (feu Rita Duchesneau), feu Oscar (feu Marguerite Morissette), feu Roger (feu Jacqueline Labelle) et feu Normand (feu Caire Vincent). Elle laisse dans le deuil Julienne Noël (feu Roland Roy) et son amie de toujours Huguette Carrier ainsi que ses neveux, nièces et ami(e)s. Nous tenons à remercier le personnel du CHSLD Jardins Haut Saint-Laurent pour la qualité de leurs soins et un remerciement spécial à ceux qui l'on accompagnée dans sa maladie. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, soins palliatifs, 2101, chemin St-Louis, Québec (QC), G1T 1P5, tél. : 418-688-0878.