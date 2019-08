PETITCLERC, Clément



Au Centre d'hébergement de Saint-Marc-des-Carrières, le 23 août 2019, à l'âge de 89 ans et 3 mois, est décédé monsieur Clément Petitclerc, époux de dame Emilienne Mathieu, fils de feu monsieur Roger Petitclerc et de feu dame Clémentine Vohl. Il demeurait à Saint-Marc -des-Carrières. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lade 12 h à 13 h 45, suivi duL'inhumation suivra au cimetière paroissial. Outre son épouse Emilienne, monsieur Petitclerc laisse dans le deuil ses enfants : Christian (Lisette Sheehy), Johanne (Jean-Claude Leclerc) et Guylaine (Claude Simard); ses petits-enfants : Sonia (Sébastien Paquet), Sébastien (Émilie Tremblay), Carl (Geneviève Laprise), Cédrick (Jennifer Laliberté) et Jordan; ses arrière-petits-enfants : Alyssia, Maïka, Shayda et Noah; ses frères et sœurs : Sr Simone Dominicaine, Raymond (Éva Rossignol), Norman (Josée Hewitt) et feu Gérard (Pauline Leclerc); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Mathieu : Bertha (feu Auguste Thibodeau), Gérard (feu Lisette Gignac) et feu Emilien (Germaine Rollin). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du Centre d'hébergement de Saint-Marc-des-Carrières pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (Québec) G2J 1B8 - 418-682-6387. Des formulaires seront disponibles au salon.