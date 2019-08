DROLET, Jacques



Au Centre d'hébergement Denis-Marcotte de Thetford Mines, le 13 juillet 2019, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Jacques Drolet, domicilié à East Broughton. Il était le fils de feu Gérard Drolet, (feu Françoise Grenier) et de feu Antonia Poulin (mère). Il laisse dans le deuil son fils Stéphane (Corinne Boudreault), sa fille Marie- Josée, ses 2 petites-filles: Stéphanie & Émilie Gallant, son frère Jean-Claude (Dorothée Nadeau) et sa sœur Denise (Jean-Louis Bouchard). Il laisse également dans le deuil plusieurs autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances à partir de 13h, suivi d'une liturgie et de son inhumation auprès de sa mère Antonia. Il sera également tout près de son père et de sa belle-mère aussi inhumés à cet endroit. Natif de la région de Québec, cartiers Saint-Roch & Notre-Dame-de-Grâce. Il aura habité principalement à Loretteville, St-Émile, Vanier, Sainte-Foy & East Broughton. Connu principalement comme professeur de géographie à la polyvalente de Neuchâtel, président de la SPGQ, écrivain & fondateur des éditions Caféroman, politicien à ses heures et grand amoureux d'un Québec indépendant. La famille aimerait remercier tout particulièrement son amie Mme Lucille Dodier, qui a su prendre soin de lui dans la maladie durant cette dernière année difficile, ainsi qu'à Mme Marthe Proteau. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par l'envoi de fleurs ou par un don à la Fondation Mira (https://www. mira.ca/fr/faire-un-don) ou à la Fondation québécoise du cancer (https://fqc.qc.ca/fr/ donnez/faites-un-don).