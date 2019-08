RACINE, James



À l'Hôpital Laval, le 16 août 2019, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur James Racine, époux de dame Suzanne Masson, fils de feu monsieur Wilfrid Racine et de feu dame Mary-Frances Mc Cauley. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lale vendredi 30 août 2019 de 19h à 21h etde 13h à 15h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Suzanne Masson, ses enfants: Michael Racine (Josée Gagnon), Jacques Racine, Robert Racine et Joanne Racine (Guy Couture); ses petits- enfants: Charles et Camille Couture, son frère, feu Melvin Racine, ses beaux-frères et belles-sœurs: Claude Masson (Denise Tremblay), François Masson (Odette Doyon) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Laval. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Hôpital Laval, l'IUCPQ, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC) G1V 0B8, tél. : 418-656-4999.