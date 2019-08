Au-delà des slogans

Elle vient de franchir une nouvelle étape avec le dévoilement des slogans des deux principaux partis qui ont des chances de former le prochain gouvernement : le Parti libéral et le Parti conservateur.

Produit d’un laborieux travail de marketing politique et de groupes de discussion (focus groups), les slogans reflètent l’image de marque d’un parti, de son chef et de son programme, en campagne électorale.

« Plus » fait référence à plus d’argent dans le portefeuille des contribuables qui ont souffert des hausses de taxes et d’impôts, et des déficits du gouvernement Trudeau.