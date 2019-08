GRANT, Carl



À l'IUCPQ, le 18 août 2019, à l'âge de 48 ans, est décédé monsieur Carl Grant, fils de dame Murielle Bujold et de feu monsieur Louis Grant. Il demeurait à Saint-Raymond.de 17 heures à 19 heures.Il laisse dans le deuil sa mère Murielle; ses sœurs : Kathleen, Marlène (Denis Baillargeon), Chantal (le père de ses enfants Louis Juneau) et son frère Richard (Nancy Parent); son neveu Ken (Valérie) et ses nièces : Kim (Rémy), Vicky (Jean-Philippe), Marie-Christine, Caroline, Érika, Audrey (Alexandre) et Valérie (Félix); ses petits neveux : Keven et Dereck Baillargeon; son oncle et ses tantes bien-aimés, ainsi que de nombreux cousins et cousines et amis (es). La famille tient à remercier tout particulièrement Amélie Paquin, médecin résidente, pour son accueil bienveillant et son ouverture à respecter les souhaits de Carl afin d'éviter un acharnement thérapeutique. Notre discussion franche, honnête en toute sollicitude nous aide et nous aidera à vivre ce pénible deuil. Nous remercions également le personnel des soins intensifs coronariens pour leur accueil et leur professionnalisme empreint de bonté envers Carl et les membres de la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA), 200-5415, rue Paré, Mont-Royal (QC), H4P 1P7, tél. : 514-725-2653.