Ça doit être terrible pour Eugenie

Pauvre Eugenie Bouchard. Elle n’a pas gagné un match de tennis depuis le mois de février. Six fois qu’elle se fait écraser, six mois qu’elle sort des tournois après son premier match. Cela fait six mois qu’elle arrive dans une ville en espérant enfin gagner un maudit match. Juste un. Pour se rappeler ce que ça goûte, gagner.

Douze revers en six mois, donc 12 tournois. Patate et repatate.

Eugenie l’a dit après sa 12e défaite consécutive : « Je suis tannée de perdre. Mais je vais continuer à m’entraîner pour me donner de meilleurs outils. »

La tentation est énorme de la démolir. Sa mère et elle ont tellement manqué de tact, tellement manqué de jugement que la jeune femme pourrait être une victime facile.

Mais elle mérite mieux.

UNE GRANDE TRAVAILLANTE

Elle mérite une forme de respect. Eugenie Bouchard a atteint le cinquième rang mondial. Elle l’a fait après s’être échinée lors de tournois Challenger dans des petites villes partout sur la planète.

Tranquillement, mois après mois, elle a accumulé des points WTA, par dizaines, attendant la chance d’exploser.

Durant son année miraculeuse, Eugenie Bouchard n’a pas volé son classement international. En 2014, elle a atteint les demi-finales aux Internationaux d’Australie. Puis elle a gagné ses deux matchs pour le Canada en Coupe Fed avant de faire les demies à Roland-Garros et la finale à Wimbledon. Ses points WTA, Eugenie Bouchard les a gagnés. Elle a participé au Championnat de fin de saison à Singapore.

Elle a repris l’année en faisant les quarts en Australie avant d’entreprendre une longue glissade qui a culminé par une commotion cérébrale à New York au US Open.

Elle ne s’en est jamais remise. Et après sa défaite à New York, Mme Bouchard risque de devoir reprendre le chemin des Challenger dans les petites villes.

DES GENS LOYAUX

Pourquoi je rappelle tous ces faits ? Parce que pendant la Coupe Rogers, j’ai eu le temps de discuter avec les dirigeants de Tennis Canada. Tous, sans exception, demeurent loyaux envers Eugenie.

Parce qu’ils sont témoins ou ont des rapports sur la somme de travail qu’elle se tape : « Pauvre Eugenie, on voudrait tellement qu’elle puisse revirer cette glissade. Elle fait tout ce qu’il faut faire pour se préparer. Elle travaille très fort. Peut-être qu’elle travaille mal, qu’elle est mal entourée [lire sa mère], mais chose certaine, personne ne peut l’accuser de ne pas essayer », m’ont dit ces dirigeants de Tennis Canada.

Et les rares journalistes québécois qui suivent de près le circuit de la WTA trouvent tous que Mme Bouchard travaille fort. Elle s’entraîne, elle ne lâche pas. Que le ressort soit cassé, ça se peut. Que sa mère soit une distraction, c’est possible. Mais il faut respecter le travail. Il faut respecter l’athlète qui essaie de s’en sortir.

LE CAS FRANÇOISE ABANDA

Je vous fais part des informations qu’on m’a transmises à propos d’une autre joueuse québécoise. Françoise Abanda. On sait que la jeune femme s’est plainte qu’elle ne recevait ni le crédit ni la publicité qui devraient lui revenir.

Ça se peut. Mais chez Tennis Canada, on est déçu par son sens du travail : « Françoise Abanda a été la jeune joueuse junior la plus douée de l’histoire du tennis féminin au pays. Mais elle n’a jamais fait les efforts nécessaires qui auraient pu lui permettre de briller sur la scène internationale. Avec le talent qu’elle a, Françoise devrait monter vers les sommets des classements », m’a-t-on assuré.

Même remarque du côté de mes amis journalistes affectés à la couverture du tennis.

Dommage dans les deux cas.

Une vraie raclée pour Félix

Je n’ai jamais vu Félix Auger-Aliassime être aussi mauvais. Il a mangé une maudite volée contre son ami Denis Shapovalov, hier. C’était pénible de voir ça et d’entendre Hélène Pelletier complètement débinée par la tournure du match.

Des jours sans, ça existe. Toutes les mimiques, tous les gestes de Félix exprimaient son désarroi. Ce jeune homme était complètement perdu sur le court. Sans repères, sans tonus.

Peut-être que d’affronter un gars qui est son grand ami lui a joué dans la tête, que ça l’a perturbé. Ça se peut. Dans l’âme humaine, tout se peut.

Sans doute est-il plus facile de se préparer à affronter quelqu’un qu’on déteste profondément. On n’a qu’à garder son sang-froid et à ne pas laisser les émotions rageuses prendre le dessus. Alors qu’un ami, je suppose que ça demande plus d’expérience.

DU GRAND SHAPO

Mais si Auger-Aliassime a aussi mal paru, c’est également parce que Shapovalov a été sublime. Toutes les lignes lui appartenaient. Il a retourné comme un dieu tout ce que Félix lui servait et il a attaqué avec autorité. Un grand match.

C’est décevant de perdre un favori du pays dès le départ d’un Grand Chelem. Mais en même temps, il faut mesurer le chemin parcouru. Qui aurait dit il y a 30 ou 20 ans qu’un jour un Québécois affronterait au US Open un Canadien deux années de suite ?

Je me rappelle que je me rendais à Melbourne en Australie pour couvrir les matchs de Sébastien Lareau. Il était 80e au monde. Voyez comment on a évolué.

Et ce n’est pas fini. En Suède, il y a eu Björn Borg. Dans sa foulée, plein de jeunes Suédois ont suivi. Mats Wilander, Stefan Edberg, Anders Järryd et des dizaines de grands blonds ont écumé le monde dans le top 100.

J’espère juste que plein de jeunes Québécois écumeront la planète tennis à leur tour. Le monde est à eux et ils ont un leader à suivre.

Pas hier soir, mais Félix a 15 ans pour se reprendre...