Chic-Chocs, une vraie destination de pêche

LAC MONT-LOUIS | À l’instar de bien des amateurs de chasse et pêche du Québec, j’ai toujours cru que la réserve faunique des Chic-Chocs était d’abord et avant tout une destination de chasse à l’orignal. Maintenant, je dois la classer parmi les destinations de pêche à essayer.

« Nous serons toujours une réserve offrant d’excellentes possibilités pour la chasse à l’orignal, explique le directeur, Bermans Drouin. Toutefois, nous avons beaucoup à offrir aussi aux amateurs de pêche qui veulent découvrir cette facette méconnue de notre territoire. »

Ceux et celles qui étaient au courant ont bien gardé le secret. Après deux séjours là-bas en autant de saisons, je comprends maintenant ce que signifient les paroles du directeur.

En plus de découvrir la nature majestueuse de la réserve, qui vous offre une vue imprenable sur des montagnes très impressionnantes, avec même quelques plaques de neige en juillet, vous pourrez vous mesurer aux truites mouchetées et aux truites grises de belles tailles.

En compagnie d’un groupe d’amis, je suis allé vivre la pêche de la truite mouchetée dans le secteur du lac Mont-Louis. Ce grand plan d’eau contient une importante population de truites mouchetées indigènes de toutes les tailles, y compris des spécimens de plus de deux livres.

Autour, vous avez accès à de petits lacs qui offrent aussi de belles possibilités. Malgré la très mauvaise phase lunaire, nous avons réussi à déjouer quelques beaux spécimens, en utilisant des appâts qui allaient les trouver là où ils se terraient, au fond des fosses. Les Lake Clear Deep de couleur argent et or et argent et orange ont été productives. L’éternelle Toronto Wobbler de trois pouces a elle aussi tiré son épingle du jeu.

Il est certain que nous n’avons pas eu la chance de prendre la vraie mesure du lac, mais sur le sonar, on pouvait apercevoir ces grosses truites qui se tenaient la bedaine collée au fond, sans bouger.

TOUT UN SITE

Dès notre arrivée sur le site du lac Mont-Louis, nous avons été émerveillés par le décor qui nous attendait. Les cinq chalets bâtis dans les années 50 ont tous été rénovés de très belle façon. Ils offrent une vue imprenable sur le lac.

Pour chaque chalet, vous avez votre quai privé et les embarcations nécessaires pour accommoder quatre pêcheurs. Sur place, le gardien Sylvain Lemieux de Mont-Louis se dévoue corps et âme pour faciliter votre séjour. Équipements au solaire et au propane, nécessaire de cuisine, tout y est pour vous faciliter la vie pour un excellent séjour en plan européen.

Très honnêtement, la paix et l’accès facile aux activités permettent de vivre un séjour très agréable. En soirée, si le cœur vous en dit, vous pouvez faire un petit tour en voiture sur les routes avoisinantes où vos chances d’apercevoir des orignaux sont excellentes.

Au total, la réserve compte plus de 43 lacs de pêche qui sont répartis dans cinq secteurs d’hébergement. Une douzaine de lacs sont accessibles pour la pêche quotidienne seulement. Vous pouvez avoir avec vous votre embarcation personnelle sur plusieurs lacs de la réserve.

En plus du secteur du lac Mont-Louis, il y a deux autres sites très populaires soit celui du lac Madeleine et celui du lac Sainte-Anne.

En bordure de ce dernier, on a construit quatre nouveaux chalets qui permettent un accès direct au lac. Nous y avons vécu toute une aventure de pêche de la truite grise sur ce grand lac où elle abonde. On retrouve aussi, dans ce même lac, une bonne population de truites mouchetées.

D’AUTRES ACTIVITÉS

Durant un séjour au lac Mont-Louis, vous aurez aussi accès à d’autres activités comme le kayak ou le pédalo.

Également, comme la réserve borde le parc national de la Gaspésie, vous pouvez découvrir ce site majestueux avec en vedette le célèbre Mont-Albert.

Les sentiers de randonnée y sont nombreux de même que plusieurs sites d’observation qui ont été aménagés spécialement pour vous présenter le roi des lieux : messire l’orignal.

Une excursion de pêche dans la réserve faunique des Chic-Chocs vous permettra de vivre différentes aventures, tout en profitant d’une qualité d’hébergement et de pêche, qui n’ont rien à envier aux autres réserves du réseau.

Vous pouvez téléphoner directement au bureau de la réserve au 418 797-5214 ou aller sur le site www.sepaq.com, sous l’onglet « Réserve faunique des Chic-Chocs ».