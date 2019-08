Golfeuses talentueuses

C’est connu de plus en plus de femmes excellent au golf. À preuve, Kathleen Létourneau a réussi un trou d’un coup au trou numéro 11 (130 verges) du club de golf La Tempête de Lévis, le 29 juillet dernier.

Elle a utilisé son décocheur 1 pour réaliser son exploit sous les yeux de ses partenaires de jeu, Marc Foisy et Gilles Tremblay. Toujours à ce même trou numéro 11, Béatrice Martel en a fait autant (trou d’un coup), le 18 août dernier, mais cette fois avec son fer 9, avec comme témoins Suzanne Brousseau, Yvan Gaudreault et Hubert Gaudreault. Toujours à La Tempête, cette fois au trou numéro 17, cette splendide normale 3 de 130 verges, Sylvie Pigeon a surpris Christian Viau, Donald Fortin et Claude Doucet en expédiant sa balle directement dans le coup avec son hybride 4, le 9 août dernier.

Malgré la pluie et les orages Photo courtoisie

Le 8e tournoi de golf « Les Grands Gagnants » au profit de l’Arche l’Étoile de Québec, présenté par une journée orageuse le 21 août dernier, au club de golf de Lotbinière, a été interrompu 30 minutes après le départ simultané des 120 participants qui s’étaient rendus sur place malgré le ciel menaçant. Le comité organisateur (et le club de golf) a su réagir rapidement en optant pour un plan B, soit une rencontre festive à l’intérieur du chalet principal. La journée, sous la coprésidence d’honneur de Lucie Laberge et Roger Robichaud, de Plomberie Chauffage Roger Robichaud inc., a permis de remettre 54 200 $ à l’organisme œuvrant auprès de personnes vivant avec une déficience intellectuelle, leur offrant un milieu de vie communautaire. Intégrée dans la basse ville de Québec, l’Arche l’Étoile, fondée en 1976, compte 4 foyers résidentiels et un centre de jour. Sur la photo, les coprésidents d’honneur, Roger Robichaud et Lucie Laberge, sont entourés de plusieurs Grands Gagnants pour lesquels le tournoi de l’Arche l’Étoile a été créé en 2012.

Le coup parfait Photo courtoisie

Michel Simoneau, que plusieurs golfeurs connaissent avec Swing de golf, frappe la balle avec autorité. La puissance de ses coups de départ est légendaire. Mais il sait aussi faire preuve de finesse lorsqu’il s’attaque aux normales 3. Ce fut le cas le 22 août dernier, au trou numéro 17 de La Tempête de Lévis, alors qu’il a brillamment utilisé son fer 7 sur une distance de 155 verges pour réaliser un trou d’un coup, lors de la rencontre hebdomadaire des « Tsunamis ». De toute sa carrière, il s’agit de son 2e exploit du genre. Sur la photo, Michel, à l’avant-plan, est entouré, de gauche à droite, de ses témoins : Bernard Tremblay, André Jolicœur et Me Jocelyn Morency.

Une cinquantaine de places Photos courtoisie

C’est votre dernière chance de vous inscrire au 10e Cyclo-Défi IUCPQ qui se tiendra le dimanche 8 septembre dans la région de Portneuf. Présenté sous la coprésidence d’honneur de Sylvain Cossette (photo de gauche), président et chef de la direction de Cominar, et Jean-François Chalifoux (photo de droite), président-directeur général de SSQ Assurance, près de 550 cyclistes (il reste une cinquantaine de places) de tous les niveaux et répartis en 4 pelotons, rouleront pour le plaisir et pour la cause, au profit de la Fondation de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Depuis sa création, cet événement a permis d’amasser près de 500 000 $ permettant ainsi de soutenir le développement de l’IUCPQ-UL. Renseignements : cyclodefi-iucpq.com.

Anniversaires Photo courtoisie

Shania Twain (photo), chanteuse country canadienne, 53 ans... LeAnn Rimes, chanteuse country américaine, 37 ans... Pierre Turgeon, avec le Canadien de 1995 à 1996, 50 ans... Jacques Chagnon, député de Westmount/Saint-Louis (PLQ), ex-président de l’Assemblée nationale, 67 ans... Guy Nadon, acteur québécois, 67 ans.... Raymond St-Pierre, journaliste retraité et animateur à Ici Radio-Canada, 70 ans... Paul Martin, ex-premier ministre du Canada, 81 ans.

Disparus Photo courtoisie