Gosselin exige des chiffres ventilés sur le projet de tramway

Renversés par la bonification du budget pour les imprévus, qui passe de 500 M$ à 700 M$ pour le projet de tramway, les élus de Québec 21 demandent à l’administration Labeaume de rendre public le cadre financier ventilé du projet de 3,3 milliards $.

Le chef de l’opposition à l’hôtel de ville, Jean-François Gosselin, accuse le maire Régis Labeaume de «lancer un paquet de chiffres en l’air» sans avoir encore démontré, sur papier, à quoi serviront précisément les 3,3 G $ engagés par les gouvernements et la Ville de Québec dans ce méga-projet. Un projet de 3,3 milliards $ sans document à l’appui, vous ne verrez pas ça nulle part dans le monde», s’est-il insurgé en point de presse mercredi.

En avril dernier, Le Journal révélait notamment que toutes les demandes d’accès à l’information au sujet du projet de réseau structurant étaient systématiquement refusées, tant au sujet de la ventilation des coûts, que des coûts d’exploitation ou encore des expropriations.

Lundi, le maire avait tenté de rassurer la population quant à de potentiels dépassements de coûts, en réponse aux craintes exprimées par l’opposition. Il avait alors dévoilé que le budget pour les imprévus n’était plus de 500 M$ mais bien de 700 M$, une hausse de 200 M$ qui illustre, selon Québec 21, l’improvisation de la Ville.

«C’est un des rares projets au Québec qui a comme réserve pour inflation, contingence et risques, 21 % du budget, avait déclaré le maire Labeaume. Il y a 700 M$ mis de côté. KPMG est passée là-dedans, on a retravaillé nos affaires et c’est très conservateur. Il faudrait vraiment un désastre pour qu’on (défonce) notre budget. Crier au loup, ça ne donne pas grand-chose actuellement.»

«KPGM, c’est une entreprise sérieuse. Si elle a fait une recommandation, il y a un document relié à ça et on veut ce document-là, a répliqué M. Gosselin mercredi. Le maire Labeaume a dit qu’il voulait faire preuve de transparence avec son tramway, ça serait peut-être un bon début avec ça».

«Depuis le début, on lance des chiffres en l’air et on a zéro étude qui les appuie. On est allés chercher 3 milliards de financement auprès des gouvernements puis on n’a pas de détails. Le maire est mort de rire. Combien de temps on va se faire niaiser?», a renchéri son collègue Stevens Mélançon.

1000 $/jour pour les «cheerleaders» du maire

L’opposition a également critiqué la proximité entre l’administration Labeaume et les porte-paroles des groupes environnementaux Accès transports viables (Étienne Grandmont) et le Conseil régional de l’environnement (Alexandre Turgeon), les qualifiant de «cheerleaders du maire».

Le conseiller Patrick Paquet a parlé d’un «gros malaise éthique» puisque la Ville leur versera une rémunération de 1000 $/jour, en plus de payer leurs dépenses, afin qu’ils siègent sur le comité directeur du réseau structurant. Messieurs Grandmont et Turgeon siégeaient auparavant sur e comité consultatif sur la mobilité durable qui vient d’être aboli.

L’opposition a découvert la chose uniquement mardi soir puisque les documents du comité exécutif reliés à cette décision leur ont été «cachés» en étant mis en ligne seulement lundi après-midi (contrairement à la pratique habituelle dans les jours précédents) et ne feront l’objet d’aucun vote au conseil municipal.

«Est-ce qu’on peut me rappeler pourquoi ces gens-là sont sur tous les comités ? Et pourquoi ont-ils tous les privilèges? Moi, je pense que ces gens-là devraient se retirer et qu’on devrait nommer d’autres personnes. Ça pourrait mettre un terme un malaise», a-t-il lancé en point de presse, critiquant aussi l’attribution d’un contrat de 215 000 $ au Conseil régional de l’environnement, lundi soir, pour le «soutien à la mise en place de bonnes pratiques d’économie circulaire» à Québec.

«Il n’y a pas de scandale»

Étienne Grandmont a défendu son expertise et celle de son collègue, Alexandre Turgeon, en fin de matinée, rappelant qu’ils œuvraient pour des organismes sans but lucratif.

«La participation à des comités est normée. Il n’y a rien de loufoque. Ce n’est pas une contribution, une commandite pour nous acheter. Il y aura quelques rencontres au cours de l’année mais ce n’est pas avec ça qu’on va s’enrichir. Ce ne sont pas des contributions qui sont remises à nous personnellement mais à nos organisations. Il n’y a pas de scandale là», a-t-il plaidé.

«Dans la région de Québec, l’écosystème n’est pas si grand non plus. Si on veut aller chercher des expertises avérées en terme d ‘enjeu d’acceptabilité sociale, de défense des droits des usagers et en terme de connaissance fine des enjeux touchant l’aspect du développement durable. C’est notre quotidien, on travaille tout le temps là-dedans et des acteurs à Québec qui font ça, il n’y en a pas une tonne», a-t-il renchéri.