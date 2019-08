Groupe Capitales Médias: le déficit des régimes de retraite est de 65 M$

Le déficit des régimes de retraite de Groupe Capitales Médias oscillant actuellement autour de 65 M$, le ou les futurs repreneurs auront un lourd fardeau à assumer, reconnait le pdg des six quotidiens régionaux au bord de faillite, Claude Gagnon.

«Il faudrait être aveugle pour ne pas le reconnaitre», a avoué M. Gagnon, lors d’une mêlée de presse en marge de la commission parlementaire sur l’avenir des médias.

Photo Stevens Leblanc

Interrogé à ce sujet lors de son audition par le député péquiste Sylvain Gaudreault, M. Gagnon a révélé que le taux de solvabilité des régimes de retraite du groupe varie en ce moment entre 75 et 78 %, selon le régime.

«L’éléphant dans la pièce»

Selon le député de Jonquière, il s’agit de «l’éléphant dans la pièce», de «l’angle mort» de la crise actuelle chez Capitales Médias.

«C’est un passif qui est important pour tout éventuel acquéreur. Je pense que c’est important de le mentionner», a souligné le député de Jonquière, devant la presse parlementaire.

Comme il y a de moins en moins de cotisants et de plus en plus de retraités, ces derniers ont raison de craindre pour leurs prestations, croit M. Gaudreault.

L’élu péquiste cherche maintenant savoir dans quel état se trouvaient ces régimes lorsque la famille Desmarais s’est départie des quotidiens Le Soleil, La Tribune, Le Droit, La Tribune, La Voix de l’Est et Le Quotidien–Progrès Dimanche, il y a quatre ans.

Power Corporation montré du doigt

«Est-ce que le groupe Power Corporation autrement dit, en cédant à Groupes Capitales Médias les six journaux, s’est ainsi déchargé d’un poids important qui était les régimes de retraite», a soulevé M. Gaudreault.

Considérant que Power Corporation a renfloué les régimes de retraite de La Presse avant de créer un OBNL, les retraités des quotidiens de GCM se retrouvent dans une classe à part, regrette M. Gaudreault.

«C’est un passif important (65 M$) et en 2015, on doit se poser la question : est-ce que Power Corporation s’en est ainsi lavé les mains en laissant les choses au sein de Groupe Capitales Médias et de M. Cauchon», a-t-il ajouté.

