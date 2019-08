Hausse des profits pour la Banque Nationale

La Banque Nationale a fait grimper ses profits de 7% au troisième trimestre de 2019 par rapport à la même période l’an dernier.

L’institution financière a annoncé mercredi avoir engrangé un bénéfice net de 608 M$ pour la période de trois mois qui s’est terminée le 31 juillet dernier.

«Chaque secteur d'exploitation a contribué à la croissance du résultat net, permettant à la Banque d'afficher une solide performance au troisième trimestre de 2019, a affirmé Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale du Canada, par communiqué. Dans un contexte d'incertitudes économiques et géopolitiques, la Banque maintiendra son approche disciplinée en matière de gestion des coûts, du crédit et du capital.»

Les revenus ont atteint 1,948 G$ au dernier trimestre, soit 9% de plus que le 1,792 G$ pour le troisième trimestre de 2018.

La Banque Nationale a déclaré mercredi un dividende de 68 cents par action ordinaire pour le quatrième trimestre, ainsi que d’autres pour différentes actions privilégiées.