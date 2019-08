«Il faut être prudent» – Sylvain Bruneau

NEW YORK | On savait que Bianca Andreescu avait un bel avenir dans le tennis. Sa victoire à la Coupe Rogers, à Toronto, a confirmé qu’elle faisait partie de l’élite de son sport, si bien que plusieurs la considèrent parmi les favorites pour remporter les Internationaux des États-Unis. Flatteurs, certes, ces pronostics doivent toutefois être gérés avec prudence à l’interne, soutient l’entraîneur de la Canadienne, Sylvain Bruneau.

L’ascension de la jeune Canadienne, qui figure en date de jeudi au 15e rang mondial, vient évidemment avec de plus en plus d’attentes.

« Il faut être prudent, a toutefois tempéré Bruneau. C’est sûr que sa victoire à Indian Wells, puis celle à Toronto fait en sorte que des gens pensent qu’elle peut gagner ici. De notre côté, on essaie de ne pas embarquer dans ce jeu-là. On continue de faire ce qu’on a fait jusqu’à maintenant. Quand on est arrivé à Indian Wells ou à Toronto, on ne parlait pas de gagner le tournoi. Ça ne veut pas dire qu’on ne croyait pas en ses chances, mais on y va match par match. »

De son côté, Andreescu assure ne pas ressentir de différence à l’approche des tournois maintenant qu’on s’attend à ce qu’elle fasse un bout de chemin chaque fois.

« J’embarque sur le court et je donne le mieux que j’ai lors de cette journée. Pour moi, c’est tout ce qui compte. Évidemment, je veux gagner et c’est bien de savoir que les gens croient en mes chances de gagner ce tournoi. Ça me donne de la confiance. »

ATTENTION MÉDIATIQUE

Les attentes sont également créées par une plus grande couverture médiatique, ça va ensemble. Plus on parle d’elle pour les bonnes raisons, plus les attentes montent.

Comme c’est le cas pour chacun des joueurs qui grimpent rapidement dans la hiérarchie tennistique, il y a un ajustement à faire chez le clan Andreescu pour bien gérer le nombre de demandes.

« Il y a plus de demandes et plus d’attention autour d’elle. L’énergie que ça demande n’est pas la même qu’il y a un an, ça ne se compare même pas. C’est un autre monde et il faut faire avec. Bianca est sereine là-dedans et elle comprend la situation. Je pense qu’elle va demeurer les deux pieds sur terre », ajoute l’entraîneur.

Photo AFP

PROCHAIN MATCH

Après avoir défait l’Américaine Katie Volynets au premier tour, mardi, Andreescu reprendra l’action jeudi pour croiser le fer avec la Belge Kirsten Flipkens.

Après le match, elle a mentionné se sentir à 100 % physiquement. Une bonne nouvelle considérant tout ce qu’elle a dû traverser en raison de sa blessure à une épaule il y a quelques mois.

Après la Coupe Rogers, d’ailleurs, elle a pris une pause pour s’assurer d’être à 100 % à Flushing Meadows, faisant une croix sur le tournoi de Cincinnati.

« Elle a pris vraiment une pause complète pendant cinq jours après Toronto. Elle en avait besoin sur le plan physique. Ensuite, on a recommencé très doucement. Puis, on est arrivé mercredi (le 20 août) à New York et on a travaillé en service, en retour et à peu près dans chaque département du jeu dans lequel on avait un objectif bien précis », ajoute Bruneau.

Andreescu devait jouer en double mercredi avec sa partenaire et compatriote Sharon Fichman, mais les matchs en duo ont été annulés en raison de la pluie et devraient en principe être repris jeudi.

SHAPOVALOV ET POSPISIL AUSSI

Denis Shapovalov et Vasek Pospisil aussi seront en action à Flushing Meadows.

Après avoir défait de façon plus que convaincante son ami Félix Auger-Aliassime en trois manches mardi soir, « Shapo » se frottera maintenant à Henri Laaksonen, 119e joueur mondial.

Les deux raquettes ne se sont jamais affrontées sur le circuit de l’ATP.

Quant à Pospisil, il tentera de poursuivre sur sa lancée après avoir causé l’une des plus grosses surprises du premier tour, mardi, en éliminant le 9e joueur mondial, le Russe Karen Khachanov. Il affrontera quant à lui l’Américain Tennys Sandgren.

« Tennys est un dur. Il joue bien et est en excellente condition physique. Il a aussi de bons résultats lors des tournois du Grand Chelem. Ce sera un gros défi pour moi », a commenté Pospisil.