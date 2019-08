La prison réclamée pour avoir conduit à 150 km/h

La Couronne réclame au moins quatre ans de détention pour un jeune homme qui a conduit comme « un fou dangereux » en sortant d’un bar de Laval, causant une spectaculaire collision ayant fait un blessé grave et un mort.

Rouler sans ceinture à environ 150 km/h sur un boulevard dans une voiture aux freins usés, alors qu’on est en état d’ébriété, et griller trois feux rouges sur un kilomètre environ : tous les éléments étaient réunis pour qu’une tragédie survienne.

Et c’est exactement ce qui s’est produit dans la nuit du 4 mai 2017, vers 3 h, à Laval.

Au volant de sa Volkswagen Golf modifiée, Simon Lefebvre a percuté de plein fouet une Toyota Corolla, à l’angle du boulevard des Laurentides et de la rue Grenon.

D’après le rapport du reconstitutionniste, la voiture de l’homme de 20 ans s’est ensuite renversée sur le toit, elle a dérapé sur plusieurs mètres avant de percuter un baril de construction et un second véhicule, pour finalement retomber sur ses roues.

Simon Lefebvre a passé plus de deux semaines dans le coma. Un rétrocalcul du niveau d’alcoolémie a démontré un taux dépassant d’environ une fois et demie la limite permise.

Le jeune homme, qui avait aussi des traces de cannabis et de cocaïne dans le sang, était détenteur d’un permis avec une tolérance zéro aux intoxicants.

L’autre conducteur a été gravement blessé. Anastasios Papageorgopoulos a eu une commotion cérébrale et des fractures au bassin et au visage.

L’impact a été si violent que Makenson Juste, 21 ans, aurait été éjecté de l’habitacle si son pied n’était pas resté coincé entre son banc et le tableau de bord écrasé.

Simon Lefebvre a plaidé coupable à des chefs de conduite dangereuse ayant causé la mort et des lésions en janvier dernier, au palais de justice de Laval.

Lors des observations sur la peine, en juin dernier, la Couronne a réclamé entre quatre et cinq années de pénitencier, suivies de cinq à sept ans d’interdiction de conduire.

« Je comprends qu’il ne s’est pas levé ce matin-là en se disant : “Moi, je vais aller tuer mon meilleur ami et blesser une autre personne.” [...] [Dans ce genre de dossier], ce sont des individus qui ne sont pas criminalisés qui vont faire une erreur, une grosse erreur, qui va avoir des conséquences désastreuses », a plaidé Me Oliver Bérard-Riccardelli, qui officie avec Me Amélie Joannette.