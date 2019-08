Le gouvernement Legault «manque de courage», selon Maxime Bernier

Le gouvernement Legault « manque de courage » en envisageant d’imposer un péage sur l’éventuel 3e lien en raison de la frilosité du fédéral, croit le chef du Parti populaire du Canada (PPC), Maxime Bernier.

« En tant que Beauceron, en tant que Québécois, je suis pour (un 3e lien), mais je suis contre un péage », a réagi M. Bernier, après que le ministre des Transports, François Bonnardel, eut ouvert la porte à un péage sur le futur tunnel Québec–Lévis.

Selon ce qu’a laissé comprendre M. Bonnardel, c’est faute d’un engagement clair du gouvernement fédéral actuel qu’il faut désormais envisager cette possibilité qui avait, jusque-là, toujours été écartée par la CAQ, à commencer par son chef, François Legault.

S’il fallait que le gouvernement caquiste opte pour un péage, il ferait le choix de « la facilité », croit le député de Beauce, qui promet de baisser le fardeau fiscal des Canadiens de 25 à 40 milliards de dollars.

Aide aux entreprises

« Pour un politicien, c’est toujours facile de taxer les citoyens », a dit M. Bernier, en invitant plutôt le gouvernement du Québec à regarder dans son propre budget, au lieu d’attendre une contribution fédérale.

« Le gouvernement du Québec devrait avoir le courage de regarder dans ses dépenses, il serait capable de trouver l’argent pour construire son 3e lien », considère le chef du PPC.

« Ce que je leur suggère, c’est de regarder dans les subventions aux entreprises », a-t-il continué. À ce chapitre, l’ex-conservateur estime que le gouvernement du Québec pourrait récupérer environ 4 G$ en subventions de toutes sortes qui sont actuellement versées de façon « injuste » aux entreprises.

Programme d’infrastructure

Celui qui aspire à devenir premier ministre du Canada promet par ailleurs d’abolir l’actuel programme fédéral d’infrastructure, mis sur pied « pour acheter des votes », selon lui.

Le chef du PPC avance que sous sa gouverne, seuls des projets d’envergure nationale seraient soutenus par Ottawa.

« Un 3e lien, c’est une infrastructure régionale et ça devrait être payé par le gouvernement provincial », a dit M. Bernier.

« Moi, je trouve que c’est injuste de forcer les Québécois à payer des taxes à Ottawa, et qu’après ça Ottawa prenne cet argent-là pour financer des projets régionaux, par exemple en Colombie-Britannique, a-t-il observé. Et vice-versa : pourquoi prendre l’argent des gens de Colombie-Britannique et financer des projets régionaux ailleurs ? »