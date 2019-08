Le nouveau patron de l’aéroport de Québec promet davantage de vols

Stéphane Poirier, nouveau grand patron de l’aéroport de Québec, a promis qu’il y aura, dans les prochaines années, beaucoup plus de vols pour desservir la Capitale-Nationale.

«Le futur de Québec est très positif. Sinon, je ne serais pas venu ici. Je vois une très belle opportunité au cours des prochaines années. Monsieur et Madame Tout-le-Monde vont pouvoir bénéficier d’une desserte améliorée de façon considérable au cours des prochaines années», a-t-il soutenu, mercredi, en marge d’un point de presse.

Interrogé plus spécifiquement sur d’éventuels vols réguliers vers l’Europe - et particulièrement vers Paris et Londres - , M. Poirier a confirmé que ces deux villes sont dans le viseur de l’aéroport. «Il faut être prudent parce que c’est l’offre et la demande. Si on met un vol que personne n’utilise, (les compagnies aériennes) ne vont pas le laisser», a-t-il ajouté.

Le nouveau «plan stratégique» de l’aéroport de Québec doit être dévoilé cet automne. C’est à cette occasion qu’on devrait avoir davantage de détails sur les dessertes aériennes visées.

Rencontre mardi avec Labeaume

Nommé en avril dernier au poste de président et chef de direction de l’aéroport, Stéphane Poirier a révélé avoir rencontré, hier mardi, le maire Labeaume, pendant une heure. Notons qu’au cours des derniers mois, les relations entre l’administration municipale et la haute direction de l’aéroport ont été très tendues.

«On a passé une heure ensemble. Très bon meeting. J’aime bien son franc-parler. Il y a beaucoup d’historique dans le dossier. Moi, j’amène un vent de fraîcheur dans le sens que je suis un Québécois qui revient au Québec après des décennies. J’ai pas de bagage émotif relativement au passé», a soutenu M. Poirier.

Cela dit, l’imbroglio autour de la nomination de deux nouveaux membres sur le CA de l’aéroport n’est toujours pas réglé. La Ville de Québec propose toujours les noms de Claude Choquette, président du Groupe Le Massif, et Denis Leclerc, président du Groupe Biscuits Leclerc.

Or, Stéphane Poirier a dit s’en remettre aux «règles de gouvernance» qui obligent la municipalité à suggérer trois noms pour chacun des postes à pourvoir. «On veut que ça se règle le plus rapidement possible», a-t-il insisté.

Interrogé par ailleurs sur le centre de prédédouanement, M. Poirier a insisté sur cet «outil incontournable» pour la région. «On va proposer des solutions, a-t-il fait savoir. On est en discussion avec le gouvernement fédéral. On veut regarder d’autres façons de faire moins coûteuses, innovatrices et qui pourraient donner aux gens de Québec accès au service de prédédouanement plus rapidement.»