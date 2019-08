Le port de Baie-Comeau cédé à une corporation régionale

BAIE-COMEAU | Après 12 ans de discussions avec le gouvernement fédéral, Transports Canada a finalement conclu une entente pour céder le port de Baie-Comeau à une corporation régionale.

Le ministre fédéral des Transports Marc Garneau a annoncé mercredi matin une enveloppe d’un peu plus de 44 millions $ pour entretenir et opérer les infrastructures portuaires.

La Corporation de gestion du port de Baie-Comeau pourra compter sur un budget de 75 millions $ pour les 25 prochaines années.

Des entreprises se sont déjà manifestées pour utiliser le quai.

Le maire Yves Montigny ne pouvait être plus heureux de cette annonce. «À partir de maintenant, Baie-Comeau va vivre une nouvelle ère de développement. Ça part aujourd’hui. On avait besoin d’un port, on avait besoin d’un chemin de fer. Regardez-nous aller maintenant, on sait où on s’en va. Baie-Comeau, on part en développement économique solide!»

Marc Lefebvre, de la Corporation de gestion du port de Baie-Comeau, explique la prochaine étape. «Il y a beaucoup de travaux dans l’enrochement. C’est le plus gros défi qu’on va devoir faire. Mais on l’a retiré, c’est pour ça qu’on s’est entendu (avec Transports Canada). Les travaux vont être faits si nécessaires. Dès cet automne, on va faire l’investigation et on va voir après ce qu’il y a à faire.»

7 millions $ pour QcRail

Le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, a aussi profité de sa présence à Baie-Comeau pour annoncer une subvention de 7,5 millions $ pour compléter l’étude de faisabilité du projet QcRail.

Ce projet consiste à construire un nouveau chemin de fer entre Dolbeau-Mistassini et Baie-Comeau pour acheminer des produits en vrac des prairies canadiennes.

«C’est très important de rendre notre système de transport des marchandises le plus efficace possible et il y a beaucoup de potentiel avec QcRail», a souligné le ministre Garneau.

«La province met la moitié de l’argent dans cette étude de faisabilité et nous on met l’autre moitié. Une étude de 15 millions $, c’est beaucoup d’argent, c’est parce qu’on prend ça très au sérieux», a-t-il conclu.

Le député de René-Lévesque, le péquiste Martin Ouellet, se réjouit lui aussi de la conclusion de ce projet important pour le développement économique de la région.