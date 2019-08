Les chaussettes de Justin: symbole de son insignifiance?

Justin Trudeau est en tête, mais sur la défensive, en ce début de campagne électorale au Québec. Le personnage qui ronronne les poncifs et les litotes tape de plus en plus sur les nerfs.

À l’internationale, comme je l’ai déjà souligné, c’est un poids léger, juste bon pour les photo ops et la une des magazines de vedettes comme Paris Match. Avec ses accoutrements bizarres et sa mine parfois larmoyante, il y est en concurrence avec la famille princière de Monaco et les Royals britanniques dans le cœur des midinettes.

Le «beau bonhomme» tente de masquer son conformisme affligeant et son insignifiance avec ses costumes burlesques et ses chaussettes extravagantes. À part ses bas et sa manie des égoportraits, que retiendra de lui l’histoire? Rien, sinon qu'il a soulevé la colère du narcissique malveillant de la Maison-Blanche qui jalouse rageusement son allure et son image médiatique.

Au Québec, Trudeau est assuré du vote presque unanime des anglo-ethniques qui dominent l’île de Montréal et de la frange «proud French Canadians» gagnée depuis toujours au PLC.

Justin Trudeau et les libéraux gouvernent le Canada parce qu’ils jouissent de l’appui de l’élite du pouvoir économique canadien, dont la famille Desmarais et le cartel de Bay Street de Toronto. Le parti institutionnel canadien, appelé communément Parti libéral, gère le pays en fonction des intérêts de cette classe dominante en se faisant passer pour le défenseur de la classe moyenne multiethnique et multiculturelle du sud ontarien et du West Island.

Le PLC vit en osmose avec les élites corporatives canadiennes. Les arrivistes dépourvus de principes sont naturellement attirés par cette formation pour gravir les échelons sociaux et politiques du pays avec les récompenses financières que cela implique. L’accès aux réseaux d’influence libéraux incite ces individus à se renier. Combien de politiciens vire-capot dans toutes les régions du Canada sont, tout à coup, devenus libéraux afin d’accéder au pouvoir et pour s’assurer éventuellement des nominations à des fonctions gouvernementales, judiciaires et quasi judiciaires. Ils peuplent les innombrables commissions de-ci et de-là et les autres organes paraétatiques du gouvernement fédéral. Observez tous ces avocaillons ambitieux qui grouillent dans les comités électoraux du PLC.

Quelle devrait être la stratégie du Bloc québécois pour faire battre le plus de libéraux possible et pour accroître le nombre de ses députés? Comment faire pour les refouler dans leurs bastions, les circonscriptions non francophones? Le Bloc devrait axer sa campagne sur le recul du français à Montréal et au Québec. Sonner l’alerte générale, appeler en soutien de la SSJB et des autres organisations patriotiques. Les questions linguistiques et culturelles ont toujours un effet mobilisateur important chez les Québécois. Elles catalysent leur ardeur nationale. Le Parti libéral sera contraint de choisir entre se taire ou dénoncer les cris d’alarme comme des attaques contre le multiculturalisme «canadian». Il révélera ainsi où se trouvent ses appuis et ses intérêts, alimentant le débat à son désavantage.

Les conservateurs en profiteraient également, même s’ils restaient discrets, en rappelant que Harper a reconnu que le Québec formait une nation. D’ailleurs, il faudrait harceler Justin à ce sujet, lui qui l’a aussi admis avec exaspération en 2016 reniant ainsi la position de son père. C’est très embêtant pour lui de s’expliquer à ce sujet sans antagoniser l’électorat anglophone.

S’il veut reprendre sa place à Ottawa, le Bloc québécois se doit de mettre la question nationale et le recul du français au cœur de sa campagne électorale. C’est la meilleure façon de galvaniser les électeurs francophone.

Cette élection devrait servir à relancer non seulement le Bloc, mais remettre la question nationale au cœur du débat politique. Le contexte social et culturel actuel appelle cette mobilisation qui va s’avérer rentable électoralement. Le Bloc pourra compter sur l’appui, au moins discret, de François Legault et de la CAQ qui ont un intérêt évident, je dirais même déterminant, à ce que le BQ fasse des gains significatifs et renforce considérablement sa présence au parlement fédéral.