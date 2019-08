Mise en garde importante

Je lisais récemment dans votre Courrier la lettre signée « Parents soucieux » qui était écrite par une mère qui vous soumettait une interrogation très importante. Son fils, heureusement soigné avec une médication légère pour une schizophrénie, fonctionnait très bien dans son quotidien. En conséquence, et vu son bon état général, elle se demandait si les médicaments pouvaient être cessés. Vous avez répondu de manière appropriée en lui disant qu’il devrait consulter son médecin traitant avant de changer quoi que ce soit à sa médication.

J’ai constaté dans ma pratique médicale que plusieurs patients porteurs d’une affection mentale chronique étaient tentés de cesser leurs médicaments quand leur condition s’améliorait. Avez-vous déjà pensé au fait qu’aucun patient diabétique ne songerait à cesser sa médication lorsque sa glycémie est parfaitement contrôlée ? Les problèmes mentaux chroniques ne sont pas des problèmes de santé passagers comme une grippe. Ils sont causés par des anomalies des neurotransmetteurs du cerveau et les symptômes ont tendance à revenir à la suite de l’exposition à des stress de vie. Un contrôle avec une médication légère présente plusieurs avantages : elle provoque peu d’effets secondaires et permet de prévenir les rechutes. Le degré de fonctionnement du fils de madame me semble optimal et il devrait considérer sa médication comme permanente.

Paul Lefort, M.D.

Je suis ravie que vous me donniez l’occasion, par votre commentaire, de revenir sur ce sujet que plusieurs semblent prendre à la légère. Car il m’arrive malheureusement trop souvent encore de recevoir les commentaires de personnes traitées pour une problématique de santé mentale qui pensent pouvoir cesser la médication une fois qu’elles se sentent mieux. Elles sont ensuite surprises de vivre des rechutes. Comme si la notion de maladie chronique ne les effleurait pas. J’espère que la comparaison que vous faites avec une personne diabétique qui ne doit jamais cesser sa médication va faire image dans leur esprit et s’imprimer à jamais.