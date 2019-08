Ottawa octroie 2 M$ pour le tourisme à Québec

La ministre fédérale du Tourisme Mélanie Joly était de passage à Québec mercredi matin pour annoncer l'octroi de 2 millions $ à l'industrie touristique de Québec pour le développement des marchés internationaux.

La ministre Joly a confirmé un investissement de 1 920 000 $ sur une période de trois ans pour «la mise en oeuvre du plan de commercialisation hors-Québec de l'Office du tourisme de Québec».

«Les entrepreneurs font preuve d'audace et d'originalité pour réussir à bâtir un secteur fort qui fait rayonner la Vieille Capitale. L'investissement que j'annonce aujourd'hui aidera à mettre en valeur tous ces attraits pour que la ville puisse faire croître le secteur davantage, développer de nouveaux produits et créer de bons emplois pour la classe moyenne», a souligné Mme Joly.

Plus de détails à venir...