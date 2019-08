Policiers en civil attaqués: «C’est complètement inacceptable et intolérable»

La communauté des policiers et policières du Québec est fortement ébranlée à la suite de la sauvage agression de deux policiers survenue vendredi dernier, à Montréal.

Dans une entrevue accordée à TVA Nouvelles, le président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal, Yves Francœur, a envoyé un message «clair, net et précis».

«C’est complètement inacceptable et intolérable, au Québec, de s’attaquer à des policiers qui représentent le système judiciaire. Les individus comme ça n’auront aucune gêne à attaquer des citoyens», a-t-il souligné.

Questionné sur l’état de santé des deux policiers attaqués, M. Francœur a indiqué qu’ils «se portaient relativement bien», mais que l’un d'eux souffrait d’une commotion cérébrale.

Ces attaques ne sont malheureusement pas orphelines, a déploré M. Francœur, parlant de la fréquence des agressions de ce type.

«Ça n’aurait pas dû arriver, mais ça arrive de plus en plus souvent. Les postes de police ne sont pas sécurisés, les policiers sont victimes d’intimidation et de méfaits sur leur véhicule personnel», a précisé le président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal.

Bien que le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ait attendu quatre jours pour faire le point sur les agressions, M. Francœur se montre satisfait de la rapidité de la réaction.

Six arrestations ont eu lieu jusqu'ici, dont celle de Mélina Geoffroy, 20 ans, qui s’est rendue au poste de police pour plaider coupable. La jeune femme a fourni aux policiers la vidéo qu’elle a enregistrée sur les lieux de l’agression et a proposé aux enquêteurs de les aider à identifier les autres suspects.