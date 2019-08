Trahi par sa casquette, un prédateur pédophile arrêté à Mascouche

Trahi par sa casquette qu’il avait oubliée sur les lieux du crime, un présumé pédophile de 29 ans a été accusé de nombreux crimes sexuels sur une douzaine de jeunes filles dans Lanaudière.

Éric Gauvreau-Paquette, un représentant au service à la clientèle, a été arrêté mardi soir dans sa résidence de la rue de Montmartre, à Mascouche. Comme il s’agit de crimes en série, c’est la section des crimes majeurs de la Sûreté du Québec qui a repris l’enquête.

Il a comparu hier après-midi au palais de justice de Joliette, où une kyrielle d’accusations a été déposée contre lui.

On lui reproche notamment d’avoir agressé sexuellement de jeunes filles, d’avoir exhibé son pénis dans un endroit public, d’actions indécentes, de voies de fait, de contacts et d’incitation à des contacts sexuels sur des mineurs.

Les 12 victimes présumées sont âgées de 10 à 15 ans et semblent avoir été choisies au hasard.

Photo Le Journal de Montréal, Martin Alarie

Les crimes présumés se seraient produits principalement en bordure ou sur les pistes cyclables de Mascouche et de Terrebonne, entre juillet et août.

Bien souvent, les délits se sont déroulés à deux pas de la résidence de l’homme.

Masturbation dans l’auto

Dans certains cas, Gauvreau-Paquette était à bord de son véhicule, un Honda CRV 2003 noir, et s’approchait des jeunes filles.

« Aille les filles ! » aurait-il dit pour attirer leur attention, alors qu’il était vraisemblablement en train de se masturber.

Dans d’autres cas, le pédophile présumé aurait abordé les fillettes amicalement, avant de rapidement leur demander s’il pouvait voir leur poitrine.

Dans plusieurs cas, il aurait fait fi de leur réponse ou n’en aurait simplement pas fait la demande, et aurait touché les seins et les fesses de ses victimes présumées.

Agression sexuelle

Le cas le plus récent remonte à la semaine dernière, alors qu’il aurait agrippé et jeté au sol une jeune fille de 13 ans sur le chemin du Coteau, entre le boulevard Moody et la rue de la Manouane, à Terrebonne. Il l’aurait ensuite agressée sexuellement. En tentant de se débattre, la petite l’aurait blessé à l’œil. L’homme a ensuite pris la fuite, mais a oublié sa casquette sur les lieux.

Photo courtoisie, Service de police de Terrebonne

C’est principalement grâce à elle que les enquêteurs sont parvenus à remonter jusqu’à Éric Gauvreau-Paquette, qui avait déjà des antécédents judiciaires pour avoir proféré des menaces en 2011.

Après l’agression de Terrebonne, la police a envoyé un communiqué de presse dans lequel se trouvait aussi une photo de la casquette, sur laquelle une ancre de bateau était brodée. Malgré la médiatisation de l’événement, le présumé pédophile n’a pas retiré les clichés où il porte ladite casquette de sa page Facebook.

Cet élément a ainsi hautement facilité le travail des enquêteurs, qui recherchaient activement le suspect.

► La Sûreté du Québec croit qu’Éric Gauvreau-Paquette pourrait avoir fait d’autres victimes dans un territoire possiblement plus large. Toute information pertinente au dossier peut être transmise de façon confidentielle en composant le 1 800 659-4264.