Une première femme trans à «Occupation double»?

L'identité de six des huit filles qui seront en vedette dans la nouvelle saison d'«Occupation double», et qui s'envoleront bientôt pour l'Afrique du Sud, est connue. Mais ce sont les deux participantes appelées à se joindre au groupe à la suite du vote du public, tenu cette semaine, qui pourraient bien faire le plus jaser.

Multiculturalisme

En plus de six filles, l'équipe de l'émission animée par Jay Du Temple a dévoilé, mercredi, les huit garçons qui tenteront de séduire les jeunes femmes qui ont déjà obtenu leur place pour la téléréalité.

Les origines des 14 personnes retenues pour le moment sont aussi variées (algérienne, congolaise, roumaine, russe, etc.) que les passions des candidats.

Chez la gent féminine, une patineuse artistique, une youtubeuse et une chanteuse ont notamment été choisies. Du côté masculin, certains choix se sont arrêtés sur un ancien joueur de basketball, un gérant de bar et un chanteur soul.

Trans et ex-beauté du «Banquier»?

Deux autres filles pourront bientôt intégrer le groupe grâce à un concours de popularité en ligne.

Grâce à une liste de sept aspirantes, le public pourra entre autres jeter son dévolu sur Kate, la première femme trans pressentie à «Occupation double» travaillant à titre de préposée aux bénéficiaires, ou encore Trudy, une chanteuse que les téléspectateurs ont pu voir tenir une des valises de l'émission de TVA «Le banquier».

Les deux jeunes femmes qui susciteront le plus grand intérêt en ligne (occupationdouble.noovo.ca ), jusqu'à samedi en fin de soirée, seront automatiquement insérées dans l'émission.

Une 3e maison

Pour le retour d'«Occupation double» – dont l'édition présentée en Grèce l'an dernier a couronné Andrew et Catherine, qui ne sont pas devenus un couple –, une troisième maison accueillera les participants. Cette demeure additionnelle sera toutefois réservée aux filles, les garçons devant se contenter de partager le même espace.

Le prochain couple gagnant mettra la main sur un bouquet de prix touffu comprenant un condo Skyblü d'une valeur de 335 000 $ situé à Mirabel et un prêt de deux ans pour deux voitures électriques.

L'univers d'«Occupation double Afrique du Sud» sera dévoilé le 16 septembre, à 18 h 30, sur V télé et noovo.ca. Les rendez-vous quotidiens seront diffusés du lundi au jeudi alors que le premier tapis rouge, véritable coup d'envoi de l'aventure qui rime avec élimination, sera déroulé le 22 septembre à 18 h 30.