HAMEL, Jean



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 22 août 2019, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Jean Hamel. Il était le fils de feu Gérard Hamel et de feu Auréa Lafrance. Il était l'époux de dame Hélène Houde. Il demeurait à Québec.de 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Hélène; ses filles : Marie-Eve (Martin Ratté), Sophie; ses petits-enfants: Tristan, Jordann, Hayden; ses frères et sœurs : feu Madeleine (feu George Bérubé), Denise (feu Philippe Sanschagrin), feu Louise (feu Raymond Dion), feu André (Marthe Bolduc), feu Aline (feu Roger Bernard), feu Hélène, feu Roger, Claire (Laurent Simoneau); ses beaux-frères et belles soeurs : feu Huguette (feu Maurice Ratté), feu René (Micheline Martineau), Suzanne (feu Roland Savard), feu Bertrand (feu Mariette Julien), feu Fernand (feu Françoise Julien), Gilberte (feu Gustave Robitaille, Gaston Pichette), Yvon (Ginette Gagné), Jean-Marc (Nicole Marier), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel du service d'Hématologie-oncologie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués