TANGUAY, Georges-A.



Au Centre d'Hébergement de Cap-St-Ignace, le 16 août 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Georges-A. Tanguay, époux depuis 68 ans de madame Jeannine Boulet. Il était le fils de feu monsieur Georges-Émile Tanguay et de feu dame Yvonne Dion. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à lale vendredi 30 août 2019 de 19h à 21h et samedi, jour des funérailles, à compter de 9h.suivi de l'inhumation au cimetière de Montmagny. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Jeannine, ses enfants: Céline (André Corriveau), Solanges, Suzie, Gilbert, Claudine; ses petites-filles: Julie Marier (Frédérick Gravel), Andrée-Anne Marier (Eric Miville), Alexia Tanguay Lecomte (Karl Doyon); ses deux arrière-petits-fils : Charles-Émile et Arthur Gravel; ses frères et soeurs: feu Monique, Laurette, feu Pierre, feu Yvonne, Claire, feu Gilbert, ainsi que leur conjoint(e). Il laisse également dans le deuil, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boulet: feu Yvonne, feu Rose, feu Bertha, feu Louis, feu Joseph (Jacqueline Boucher), feu Louise, feu Jeanne-D'Arc, feu Alphonsine, feu Micheline, feu Thérèse, feu Gertrude, feu Alfred (Rolande Labonté), Monique (Edgar Mongrain), et leur conjoint(e), son ami Léandre Bolduc qu'il considérait comme son frère d'âme, ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement de Cap St-Ignace et le Dr Gilles Fortin pour les bons soins prodigués, leurs attentions et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la :