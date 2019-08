ROBITAILLE, Suzanne Rouleau



Au Centre d'hébergement du Fargy, Québec, le 12 août 2019, à l'âge de 81 ans, 11 mois, est décédée dame Suzanne Robitaille, épouse de monsieur Marc Rouleau. Née à Québec, le 25 septembre 1937, elle demeurait à Québec. Elle est allée rejoindre sa mère feu dame Simone Plante et son père feu monsieur Paul Robitaille ainsi que son frère feu Michel Laliberté.où les membres de la famille recevront les condoléances à compter de 13h. Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Outre son époux Marc Rouleau, madame Robitaille laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Sophie Beaubien), Stéphane, Vincent (Véronique Pageau); ses petits-enfants : Émile, Zacharie, Maxence, Kaitlin, Justin, Julian, Gabriel, Félix, Étienne; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Colette, Raymond, Paul (Colette Rodrigue), Pauline (Raymond Guérard), André; de la famille Rouleau: Célyne, Louise Morin (feu Jean-Louis Rouleau) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de la Résidence du Fargy et Dre Marie Picard pour les soins attentifs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CSSSQN Québec Nord (Centre d'Hébergement du Fargy). Site: www.csssqn.qc.ca Tél.: (418)667-3910 poste 5840. Les Funérailles sont sous la direction de :