MILLER, Marc



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 11 août 2019, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Marc Miller, époux de dame Édith Couture, fils de feu monsieur Gérard Miller et de feu dame Marcelle Leclerc. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 13h30 à 14h30.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Édith Couture, son fils Stéphane; ses frères: Pierre (Lucille Roy), Gérard (Lise Morency) et Denis Cinq Mars (Lise Gaudreault); sa sœur feu Jocelyne; ses beaux-frères: Jean Dumont et Yvon Couture (Edna Gagnon); son filleul Vincent; ses neveux et nièces: Patrick, Francis, Carolina, Maryse, Guillaume, Jean-Philippe, Martin et M'Émie ainsi que plusieurs couples d'amis. Il laisse aussi dans le deuil ses confrères de travail de Hewitt et toute l'équipe de bénévoles du tournois Peewee de Québec.