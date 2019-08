FOURNIER, Andrée



À l'I.U.C.P.Q., le 14 août 2019, à l'âge de 81 ans, est décédée, entourée de ses fils, dame Andrée Fournier, fille de feu dame Louisiana Olivier et de feu monsieur Charles-Édouard Fournier. Originaire de L'Islet, elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Alain (Céline Martel) et Claude (Rose-Hélène Chartrand) et leur père Germain St-Pierre ainsi que ses petits-enfants: Audrey, Mireille et Ariane St-Pierre. Elle est allée rejoindre ses frères: Gilles Fournier, sa conjointe Jeannine Urbain et Jean-Guy Fournier. Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement toute l'équipe médicale et le personnel de l'unité de pneumologie-oncologie et des soins palliatifs de l'I.U.C.P.Q. pour l'attention apportée et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec (IUCPQ), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, Tél. : 418-656-4999.