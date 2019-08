LÉVESQUE, Claude



A la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 20 juillet 2019, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Claude Lévesque, conjoint de dame Lise Pronovost. Il demeurait à Lévis (arrondissement St-Jean-Chrysostome). La famille accueillera parents et ami(e)s àle dimanche 1er septembre de 10h à 14h. Il laisse dans le deuil outre sa conjointe, ses enfants : feu Marjorie, Marion Lévesque Cohen (Joël Cohen), Vincent et Marie-Claude Lévesque (Michel Bélanger); ses petits-enfants : Kazmera (Francis Dénommé) et Xavier Joly, Morgan et Maceo Cohen; ses frères et sœurs : Monique (Guy Thibault), Diane (Guy Emond), Gaston (Joanne Morin), Jacques et Lyne Lévesque (Gaétan Rioux); ses beaux-enfants : Carole, André (Chantal Dupont) et Marie-Josée Pelletier ( Serge Paradis); ses beaux-petits-enfants : Richard (Joanie Dubé) et Laurence Hamel (Anthony Caron), Méghan et Samuel Pelletier; ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Pronovost : Jacques (feu Juliette Godon), Jacqueline (feu Jean-George Tourigny), Denis (Dorothée Mongrain), Pierre (Mireille Rioux), Diane et feu Michel Pronovost ainsi que plusieurs neveux et nièces des familles Lévesque et Pronovost. De nombreux collègues et amis sont également endeuillés. La famille tient à remercier chaudement le personnel de la Maison du Littoral pour l'excellence des soins prodigués ainsi que leur dévotion exemplaire auprès de Claude. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral 5445 rue St-Louis, 2e étage, Lévis, QC, G6V 4G9, 418-903-6177, www.mspdulittoral.com.