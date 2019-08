25 activités pour le congé de la fête du Travail

En famille

La fête de la famille à Laval PHOTO COURTOISIE, JANY TREMBLAY

Dimanche, de 10 h à 18 h, au Centre de la nature de Laval, on fête la famille avec des spectacles, un rassemblement de pirates, un village de bulles (48 pouces ou 1,21 m et plus), plusieurs jeux, de la musique et des sports. On apporte son lunch ou on mange sur place.

La fête est gratuite.

Complètement Techno ! PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK

Samedi, de 11 h à 15 h, à la Place du village de la Pointe-aux-Trembles, on peut découvrir des plaisirs à la fois artistiques et technologiques : une installation interactive SILO (audio et lumière), un jeu vidéo interactif, Les secrets de l’écran vert, une discothèque silencieuse.

Gratuit.

Aux Jardins Gamelin PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK, LAURIE-ANNE TUOT

Jusqu’au 29 septembre, plusieurs activités et spectacles ont encore lieu aux Jardins Gamelin. Vendredi, Ce soir, on danse ! avec Réglisse noire, à 19 h 30, et Speakeasy, à 20 h 30. Samedi, de 19 h à 23 h, la soirée salsafolie. Dimanche, à partir de 10 h, les enfants feront des poupées de feuilles de maïs, joueront de la percussion et entendront un conte. Lundi, de 18 à 21 h, il y aura une soirée karaoké.

Gratuit.

En musique

#MILE EX END Montréal PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK

En fin de semaine, jusqu’à lundi, sous le viaduc Van Horne (métro Rosemont), a lieu un festival de musique et de rigolade à ne pas manquer. En musique : Feist, Daniel Lanois, Les Cowboys Fringants et plusieurs artistes de la relève. Pour rire, c’est lundi, avec Les Denis Drolet, Phil Roy, Rosalie Vaillancourt, Adib Alkhalidey et plusieurs autres.

Ouverture : vendredi, 16 h ; samedi, dimanche et lundi, 13 h. Passe de 4 jours : 79,75 $. Passe d’un jour : 30 à 40 $.

La guitariste flaminca Caroline Planté

Dimanche, 14 h, au Jardin botanique, dans le cadre des concerts Les arts s’invitent au jardin, la compositrice et guitariste Caroline Planté donnera le dernier spectacle de la saison.

Tarif régulier d’entrée au Jardin ou gratuit avec la carte Accès Montréal.

Deux Piknics électroniks PHOTO COURTOISIE, Annie Rossano

Au parc Jean-Drapeau, dimanche et lundi, de 14 h à 22 h, il y aura deux piknics électroniques dans le cadre du Festival MEG : Misstress Barbara, DeRic Frey, BAVSS, Bellaire, Robert Robert et Dr Love, etc.

Tarif : 16 $ toute la journée.

À l’oratoire Saint-Joseph

Dimanche, 15 h 30, à la basilique de l’oratoire Saint-Joseph, on entendra l’organiste David Henning avec projection sur grand écran. Contribution à discrétion. Pour les gens qui aiment se recueillir dans la nature, le jardin du Chemin de croix reste ouvert jusqu’au 14 octobre.

Miam, on mange

Les pommes

Quelques vergers sont déjà ouverts pour l’autocueillette des pommes. À l’abbaye cistercienne de Rougemont (471, rue Principale, Rougemont), la saison commence samedi, et ce sera ouvert du mardi au dimanche, de 10 h à 16 h 30. On peut aussi se rendre à Labonté de la pomme à Oka, au domaine Lafrance à Saint-Joseph-du-Lac, au verger du Pavillon de la Pomme au mont Saint-Hilaire et à bien d’autres endroits pour les premières variétés à cueillir.

Le Marché de nuit asiatique

Vendredi, de 17 à 23 h, samedi, de 11 h à 23 h, et dimanche, de 11 h à 22 h, le quartier chinois et FoodfestMTL invitent les amateurs de dumplings et autres mets chinois à un festival de cuisine de rue, à des performances et à des jeux.

Tarifs des plats : à partir de 3 $.

Le Taco Fest

Samedi, de 11 h à 23 h, dimanche, de 11 h à 23 h et lundi, de 11 h à 20 h 30, au quai Jacques-Cartier dans le Vieux-Port, vous pourrez goûter plus de 100 variétés de tacos. Il y aura aussi de la musique, de la salsa, un groupe de mariachis, des nachos et de la téquila.

Tarifs divers.

On se promène

Sur le boulevard Saint-Laurent

Jusqu’à dimanche soir, le boulevard Saint-Laurent est piétonnier entre Sherbrooke et Mont-Royal : terrasses, magasinage et activités pour toute la famille.

Vendredi, de midi à 21 h ; samedi, de midi à 22 h ; dimanche, de midi à 20 h.

Visiter le quartier des Spectacles PHOTO COURTOISIE, MAXIME LEDUC

Jusqu’au 6 octobre, on peut faire une visite guidée du quartier des Spectacles. On y retrace les grands événements et les lieux culturels emblématiques. Les visites ont lieu les jeudis à 17 h 30 et les dimanches à 10 h. Il faut réserver à visite@quartierdesspectacles.com ou 514 879-0009 poste 232 (en semaine).

Gratuit.

Du cinéma

Au cinéma, dehors

Samedi, 19 h 45, au parc de Normanville (7480, rue de Normanville), on présente Une étoile est née avec Lady Gaga et Bradley Cooper. Gratuit. Également samedi, à 20 h, à la plage du parc nature du Cap–Saint-Jacques, on pourra voir Aladdin, la version 2019.

Tarif : 9 $ pour le stationnement.

Au cinéma Beaubien

Samedi et dimanche, 9 h 30, pour les 6 ans et plus, on présente Astérix : Le secret de la potion magique au cinéma Beaubien.

Gratuit : billets disponibles à 9 h.

À la Grande Bibliothèque

Samedi, 14 h, on présente Pacha­mama: le trésor sacré. Gratuit, avec du maïs soufflé, premier arrivé, premier servi. Notez que les moins de 8 ans doivent être accompagnés. Pour les adultes, samedi, 19 h, on présente Carnets de voyage, un film de Walter Salles qui relate le périple d’Ernesto Che Guevara et d’Alberto Granado en 1952.

Gratuit.

Un peu d’histoire

Le campe à Pommerlo

Vendredi, 19 h 30, à la Maison Nivard-De Saint-Dizier (7244, boulevard LaSalle, Verdun), les Contes de Normanville nous font visiter le campe à Pommerlo en histoires et en chansons. C’était l’époque des pionniers bûcherons.

Gratuit.

À la Maison du Pressoir PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK

À la Maison du Pressoir dans le parc nature de l’île-de-la-Visitation, on s’intéresse aux anciens métiers. Lundi, de 13 h à 17 h, on connaîtra le travail du tonnelier. L’entrée est libre. Jusqu’à dimanche, on peut faire un tour de tramway pour 4 ou 6 $ à partir de l’entrée du parc-nature.

Stationnement : 9 $.

Des animaux

Des moutons, des biquettes, des poules PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK, JULIE TURGEON

Jusqu’à lundi, c’est notre dernière chance de voir les animaux qui ont passé l’été au parc Maisonneuve : 8 moutons, 2 chèvres, 4 poules. Les moutons se promènent dans le parc, il faut parfois les chercher.

Des chouettes

Si vous êtes intéressé par les oiseaux de proie, vous aimerez visiter Chouette à voir ! à Saint-Jude (875, rang Salvail Sud), tout près de Saint-Hyacinthe. Jusqu’à lundi inclusivement, c’est ouvert de 10 h à 16 h 30. Ensuite, on pourra s’y rendre les fins de semaine jusqu’à l’Action de grâce.

Plusieurs tarifs : 41 $ pour la famille.

Des sports

Du skateboard au TAZ

Jusqu’à samedi, une compétition importante de skateboard a lieu au Taz. Vendredi, on pourra voir les qualifications de 13 à 18 h. Samedi, on assistera aux pratiques et aux compétitions entre 10 h et 18 h. Dimanche, Vans & Empire offrira des leçons de skate de 11 h à 15 h, à l’intersection du boulevard Saint-Laurent et de la rue Milton.

Gratuit.

Le golf municipal de Montréal

Jusqu’à la fin d’octobre, entre 6 h 30 et 19 h, on peut faire un parcours de 9 trous au golf municipal de Montréal (4235, rue Viau). Il y a aussi un centre de pratique. Pour des renseignements et réservations, c’est 514 872-4653.

Tarifs divers : de 5 à 22,75 $. Rabais avec la carte Accès Montréal.

Des expositions

World Press Photo

Jusqu’au 29 septembre, au Marché Bonsecours, on peut voir les 150 meilleures photos des événements qui ont marqué l’actualité de l’année. Ubisoft présente aussi un voyage virtuel dans les cités millénaires du monde arabe, chaque jour à 18 h.

Tarifs : entre 11 $ et 14 $. Gratuit pour les moins de 12 ans, mais pensez que plusieurs photos sont dures. Ce sera ouvert lundi.

Braver le monumental

Jusqu’au 6 octobre, on peut voir les œuvres de l’artiste autochtone et canadienne Rebecca Belmore, une figure marquante de l’art actuel. Ses sculptures, installations, photographies et vidéos traitent des souffrances de notre époque : déplacements humains, itinérance, accès à l’eau... Ce sera ouvert lundi.

Tarifs : entre 6 et 15 $.

Sortir de la ville

Festival de montgolfières de Gatineau

Jusqu’à lundi, c’est le Festival de montgolfières de Gatineau. Plusieurs artistes donneront des spectacles, dont Daniel Bélanger, Ariane Moffat, Les Trois Accords. Il y aura un feu d’artifice, des activités familiales, etc. Un petit tour de montgolfières ? Si oui, c’est pour les plus de 12 ans.

Tarifs divers.

L’Aquarium de Québec PHOTO COURTOISIE, AQUARIUM DE QUÉBEC

Jusqu’à samedi, de 18 h 30 à 21 h 30, à l’Aquarium de Québec, on peut assister à Musiko, la musique des lumières. On rencontre aussi 10 000 animaux marins, dont les morses et les phoques. Il y a également un parcours d’arbre en arbre. Bref, c’est l’idéal pour finir les vacances en beauté.