ROY, Maria Carrier



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 août 2019, à l'âge de 91 ans et 7 mois, est décédée dame Maria Carrier, épouse de feu Louis-Marie Roy. Elle demeurait à Saint-Lambert, autrefois de Saint-Narcisse de Beaurivage.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances au funérarium dusamedi, jour des funérailles, à compter de 9h. La direction des funérailles a été confiée à laElle laisse dans le deuil ses enfants : Marcel et Lucie (Robert Boucher); ses petits-enfants : Marc (Sabrina Asselin) et Nicolas. Elle était la sœur de Carmel (feu Henri Trudel), feu Gracia (Réjean Jutras), feu Clarisse (feu Victorin Jean), Dolorès (Roger Bélanger) et feu Lise (Marcel Gouge). Elle était la belle-sœur de feu Philippe (feu Noëlla Couture), feu Armand (feu Marie-Anne Boutin), feu Armandine (feu Émile Larochelle), feu Marie-Thérèse (feu Joseph Larochelle), feu Hermogène (feu Rose-Alma Dumond), feu Florencia (feu Lucien Couture), feu Patrick (feu Madeleine Villeneuve), feu Charles-Auguste (feu Thérèse Roussel), feu Hormidas (feu Pierrette Tremblay), Annette (feu Gérard Royer), feu Ernest, feu Lionel (feu Pauline Turgeon), Marguerite (feu Florian Grenier), feu Gérard (Aline Duperron), Lucille (feu Normand Couture). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, amis (es). La famille désire remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis et de la Résidence des Peupliers de Saint-Lambert pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (1494, route du Président-Kennedy Nord, C.P. 1, Sainte-Marie, Beauce, G6E 3B4) : www.alzheimerchap.qc.ca