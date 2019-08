HUOT, Monique



À l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 27 juillet 2019, à l'âge de 69 ans, est décédée madame Monique Huot. Elle était l'épouse de feu monsieur Robert Laroche et la fille de feu madame Hortensia Bélanger et de feu monsieur Lucien Huot. Elle demeurait à Saint-Antoine-de-Tilly. La famille vous accueillera pour les condoléances en présence des cendresà compter de 9h30 jusqu'à 10h55,L'inhumation des cendres suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à HARMONIA. Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs: feu Paul-Aimé (feu Janine Allaire), Lucie (Gilles Gingras), feu Jean-Pierre (Georgette Marois), feu Robert (Charlotte Côté), Hélène (feu Jacques Levesque), Claire (Serge Lachance), Réjeanne (Richard Desruisseaux), Denise (Clément Rousseau) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Laroche : Louisette (feu Gaston Aubin), feu Alexandre (Liliane Aubin), feu Viateur (Monique Bourget); Sont également affectés par son décès, son ami Denis Rousseau ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines et autres parents et ami(e)s. Merci de compenser l'envoi de fleurs par un don adressé à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis sise au 143, rue Wolfe à Lévis (Québec) G6V 3Z1. Des enveloppes seront disponibles lors de la cérémonie.