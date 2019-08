OUELLET, Guy



À l'Hôtel-Dieu de Montmagny, le 24 août 2019, à l'âge de 60 ans et 1 mois, est décédé subitement M. Guy Ouellet, fils de feu Mme Annette Charest et de feu M. Rosaire Ouellet. Il demeurait à Saint-Alexandre, autrefois à Saint-Philippe-de-Néri, Kamouraska. Les membres de la famille vous invitent à venir le saluer une dernière fois à lade 12 h à 16 h.et de là au crématorium. Il laisse dans le deuil sa sœur, France et sa famille de cœur : feu Thérèse Charest et feu Lucien Lavoie, son frère Jacques (Sylvie Potvin), sa filleule Marilou, son neveu Michel (Marjorie St-Onge) et son petit-neveu Éliot, de nombreux cousins, cousines des familles Ouellet, Charest et Lavoie ainsi que ses amis de longue date : Gilbert Lachance, Bruno Pelletier, Michel Dubé, Gaston Lavoie et tous les autres qui sauront se reconnaître. Un merci particulier est adressé à son voisin, Pierre Viel pour sa grande disponibilité. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny 350, Boulevard Taché Ouest, Montmagny (Québec) G5V 3R8 ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (Québec) G2J 1B8. La direction des funérailles a été confiée à la