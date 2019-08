BOILARD, Rémi



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 23 août 2019, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Rémi Boilard, époux de dame madeleine Bisson. Il était le fils de feu monsieur Joseph Boilard et de feu dame Alexandrine Nadeau. Il demeurait à Sainte-Anne-de-Beaupré. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance le vendredi, 30 août 2019 de 19h à 21h ainsi que le samedi 31 août de 9h à 11h auLes cendres seront déposées au columbarium de cimetière de Sainte-Anne-de-Beaupré sous la direction desIl laisse dans le deuil outre son épouse Madeleine, ses fils et ses belles-filles : Jocelyn (Danielle Paquet), Richard (Danie Tourville), Michel (Josée Racine); ses petits-enfants: Carolyn (Stéphanie), Guillaume (Marie-Chantale), Josianne, Anne-Marie, Geneviève et Rosalie; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Yvon (feu Mariette St-Hilaire), Solange (Léo Tanguay), Yolande (Justin Tanguay), Louiselle, feu Gervais (Huguette Racine, André Bergevin) et il était le frère de feu Yves (feu Aline Audet), feu Yvan et feu Pauline; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bisson: Marguerite (feu Bertrand Bédard), feu Thérèse (Marcel Lapointe), Yvette (Germain Rouillard), Laurette (Larry Lowe), Gervaise (feu Raymond Lacoste), Colette (Roger Vachon), Françoise (Gervais Rouillard), Patrick (Laurette Lessard), Louise et Claire (André Bernard). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier sincèrement le CLSC Orléans, le centre de jour de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré ainsi que le personnel de l'Enfant-Jésus (neurosciences) pour la qualité des soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec, QC G1K 5Y9 https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-don