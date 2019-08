CHARETTE, Hélène



Le 21 août 2019, à Shannon, est décédée dame Hélène Charette, épouse de Martial Martin depuis 41 ans. Elle était la fille de feu Robert Charrette et feu Augustine Laberge.de 12h à 13h30. Pour les condoléances en présence des cendres.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Martial, ses enfants : Claude et Marylène Martin (Mathieu Marceau) et ses petits-enfants adorés : Benjamin et Thomas Marceau. Aussi les frères et sœurs : Jacques, Suzanne, feu Richard, Claude et Linda ainsi que son beau-frère et ses belles-sœurs : Ginette Labrie, Camil Pouliot, Anne-Marie Gallimard et ses filleuls : Kevin Charrette-Pouliot et Pierre Alexandre Couturier-Paquet. Également font partie de la famille : Michèle Lavallée, Alain Emond et Natacha Couturier. Elle laisse aussi dans le deuil ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Martin : René (Sylvie), Rita, Réal (Denise), Raymond (Hélène), Martin (Diane), Robert et Martine, ainsi que de nombreux cousins, cousines, neveux et nièces des familles Charrette et Martin. Elle n'oublie pas son amie d'enfance, Hélène Martineau, ses amies du secondaire " amies pour la vie ", Catherine Audet, Marie-Jeanne Cantin, Édith Cantin et Mariette Denis, ainsi que ses amis vétérans et de nombreux autres amis. " Je tiens à souligner le soutien de l'équipe de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Catherine Gallichand et Dre Éveline Côté-Mantha, ainsi que des bons soins de l'équipe des soins palliatifs du CLSC de la Jacques-Cartier. Une mention spéciale pour Annie Trépanier, ergothérapeute, beau temps-mauvais temps, elle y était. "Hélène a œuvré au Gouvernement du Québec pendant 37 ans dont 17 ans pour les cabinets de Ministres. À sa retraire, elle a été Directrice Adjointe pour la cellule de frères et sœurs aidants pour les Vétérans UN-Nato de Québec. Elle a aussi occupé plusieurs postes à la Légion Royale Canadienne Filiale 265 de Québec, dont Présidente de l'adhésion. Elle tient à remercier la famille qui l'a soutenue tout au long de sa maladie. Au lieu des fleurs, des dons seraient appréciés à la Légion Royale Canadienne Filiale 265, 7101 Boulevard Wilfrid-Hamel, Québec (QC), G2G 1B6, Tél. : 581-742-9267 ou à la Société Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA), 200-5415, rue Paré, Mont-Royal (Qc), H4P 1P7, Tél. : 1-514-725-2653.