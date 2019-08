HOULE, Henriette



Au Centre d'hébergement Côté Jardins, le 19 août 2019, à l'âge de 81 ans et 11 mois, est décédée madame Henriette Houle, fille de feu madame Lucie Bigaouette et de feu monsieur Henri Houle. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h 30. Elle laisse dans le deuil sa soeur Louisette Houle McKenzie et son frère Hugues Houle (Claudette Simard); ses neveux et nièces : Ann et Kathleen et Jason-Lee McKenzie, Luc et Pierre Boutin, Sophie et Jessica Houle, ainsi que des cousins et cousines.