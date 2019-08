ST-HILAIRE, Eileen Lee



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 août 2019, à l'âge de 84 ans, madame Eileen Lee, est allée retrouver notre père monsieur Jean St-Hilaire (décédé en 1998), ses frères William et Norman Lee (décédés en 2004) ainsi que sa belle-soeur Hélène St-Hilaire (décédée en 2017). Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Elle laisse dans le deuil ses filles : Vicky (Mario Desrochers) et Danielle (Bernard Neault); ses petits-enfants : Lambert et Justine Gaudreault (Frédéric Morin), Doréane Léonard-St-Hilaire (Samuel Chaput); sa soeur Joan Lee (Laurent Roberge décédé en 2019); ses beaux-frères et belles-soeurs : Ginette Paquet (Marcel Beaudoin), Pauline Robitaille, Janine St-Hilaire, Denise St-Hilaire et Françoise St-Hilaire; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis qu'elle a tant apprécié. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis (https://fhdl.ca/).à compter de 9h.L'inhumation aura lieu à une date ultérieure au cimetière Mont-Marie, secteur Saint-Romuald.