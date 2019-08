VERREAULT, Alfred



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 24 août 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Alfred Verreault, époux de madame Laurence Verreault. Il était le fils de feu monsieur Lauréat Verreault et de feu madame Lauréanne Trudel Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le jeudi 29 août à compter de 19h00 au salon commémoratifoù la famille vous accueillera à compter de 12h. Ses cendres seront déposées ultérieurement au columbarium Wilbrod Robert. Monsieur Verreault laisse dans le deuil son épouse Mme Laurence Verreault, ses enfants : Katheline et (Marco Larocque) Alain; ses petits-fils Dannick (Julia Lagacé) et William Trudel ; ses frères et sœurs : Lauréat (Rose-Aimée Lachance), Adrien (Simone Lacasse), Léopold (Rolande Gariépy), Armand (Noëlla Roussel), Raymond, Jean-Louis, Janet (Réal Hinse), Raymonde (Jean-Guy Godbout), Roger (Diane Hotte), Hélène (Rock-Yves Lachance) et Jeannine, son beau-frère Jean-Louis Cauchon, sa filleule Marie Eve Cauchon, ainsi que plusieurs neveux, nièces, oncles, une tante Mme Jeannette Trudel Lacasse, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Il était également le frère de feu : André et Lisette. Un remerciement spécial au personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don pour soutenir les soins palliatifs de la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5 www.fondationduchudequebec.ca