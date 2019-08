BERGERON, Huguette Fortin



Au C H U Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 17 août 2019, à l'âge de 87 ans et 1 mois, est décédée madame Huguette Fortin, épouse de feu monsieur Aurélien Bergeron, fille de feu madame Marie Blanche Boucher et de feu monsieur Arthur Fortin. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 11h à 13h.L'inhumation des cendres se fera plus tard dans la journée au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Louise (Claude Girard), Claire (François Girard), Pierre (Brigitte Gagnon) et Jean (Sonia Vignola). Elle était la grand-maman de: Jean-Michel Girard (France Montreuil), Philippe Girard (Marie-Claude Savaria), Véronique Belzile (Gilbert Martel), Nicolas Belzile, Antoine, Gabriel et Alice Bergeron. Ses arrière-petits-enfants: Christophe, Elliot et Alexandre Girard. Elle laisse aussi dans le deuil, ses frères et sœurs: Colette (feu Charles Fortin), Florine (feu Eddy Payne), Guy (Lise Saulnier), Nicole (André Claveau) et feu Clément (Lise Tremblay), sans oublier sa cousine Anita Fortin (Guy Gervais), ses belles-sœurs et son beau-frère: Rolande Bergeron, Raymond Bergeron (Gabrielle Régis), plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille remercie très sincèrement le personnel du CLSC Ste-Foy/Sillery et de l'Hôpital St- Sacrement (soins palliatifs) pour les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (soins palliatifs, Hôpital St-Sacrement), 10, rue de l'Espinay, Québec, G1L 3L5, site web: www. fondationduchuquebec.ca, courriel : fondation.chuq@chuq.qc.ca Des formulaires seront disponibles sur place.