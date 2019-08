Gilles Provencher



J'ai vécu 80 ans et 2 mois de très belles années. Je laisse ma très chère épouse, Michelle, que j'ai tendrement aimée ainsi que ses filles Nancy (Sylvain) et Manon (Marc) et leurs enfants Julien, Léo et Simone.J'ai eu trois très beaux enfants: Christine et ses enfants Charlie et Thomas, et son petit-fils Henri; Marie-Claude (François) et leurs enfants Jules, Mathilde et Clovis; enfin Martin et ses enfants Émile, Jeanne et Rose.Salutations à leur mère Pierrette.Mes frères et soeur m'ont supporté dans mes entreprises, je les ai aimés autant qu'ils m'ont aimé, Ghislain (Lise), Jeannot (Lise) et Sylvie (Yves). Merci de l'attention que vous m'avez portée.Je laisse aussi des belles-soeurs et beaux-frères en or: Andrée (Jean-Yves), Danielle (Rhéol), Jean-François (Fabienne) et Pierre-Georges (Guylaine).Je laisse également plus de 100 cousines et cousins germains côtés Provencher et Michaud; en plus des Provencher et Michaud, on retrouve des Paradis, des Théberge, des Nugent et des Fortin. Je laisse aussi quelques centaines de cousines et cousins de 2ième génération intéressés par mes livres sur la généalogie des familles concernées.Salutations à mon ami de toujours, Gilles (époux de feu ma cousine Marcella), dans les bons moments et les moins faciles.J'ai été dans l'enseignement pendant 34 ans, d'abord à Normandin, ensuite à Dolbeau, à la direction d'écoles secondaires à Dolbeau et à Charlesbourg jusqu'à ma retraite en 1990. Je veux souligner l'excellence des adjointes et adjoints avec qui j'ai travaillé. Mon regret, c'est de les avoir négligés. Ils m'ont si bien secondé.Pour ma satisfaction personnelle, j'ai terminé mes études avec une maîtrise en administration publique de l'ENAP.Côté activités publiques, elles furent nombreuses. Au Lac St-Jean, j'ai fondé l'école de conduite Jean Dolbeau en 1966, président des professeurs de la région, secrétaire de la SSJB, président des Castors de Dolbeau en 1970-71. Déménagement à Charlesbourg en 1971 pour y finir mes études. J'ai été président de l'Association des Bleuets à Québec, membre du club des gouverneurs du 150ième anniversaire du Saguenay - Lac St-Jean en 1988. J'ai été président fondateur de l'association des Provencher d'Amérique en 1992, et j'en passe.J'ai écrit des livres sur la généalogie des Provencher de 1850 à 1992 du côté de mon père Conrad ainsi que sur les Michaud du côté de ma mère Corinne. Enfin, avec la principale collaboration de Mirianne, j'ai écrit la généalogie complète des Bhérer en Amérique de 1817 à 2000.Pour mon plaisir, j'ai été guide-accompagnateur pendant plus de 25 ans pour des groupes de Français, de Belges et d'Antillais pour visiter l'ensemble du Canada ainsi que l'est des États-Unis jusqu'à Washington DC. Merci à Alain et Jacques d'avoir eu confiance en moi.Dans mes moments de loisirs, j'ai beaucoup voyagé dans le monde avec mon épouse Michelle. Nous y avons fait des rencontres de gens qui sont devenus de bons amis: Pauline, Benoit, Carole, Francine... J'ai profité d'un motorisé pour quadriller l'Amérique du Nord : Alaska, Yukon, Californie, Nashville, Terre-Neuve et Labrador...Merci au personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Québec et du CLSC de Ste-Foy pour leurs bons services et leur bonne humeur. Enfin, un grand merci au personnel dévoué de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital Jeffery Hale.Si vous êtes devant une bonne bouffe, en charmante compagnie, un toast ou une pensée à mon égard me donnera satisfaction.Adieu ! Je vous ai aimés !